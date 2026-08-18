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Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти
Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти - 18.08.2026, ПРАЙМ
Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти
Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти более чем на 3,7 миллиарда долларов США в 2026 году на фоне напряженности на Ближнем | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:48+0300
2026-08-18T16:48+0300
мировая экономика
сша
тайвань
ближний восток
дональд трамп
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ПЕКИН, 18 авг - ПРАЙМ. Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти более чем на 3,7 миллиарда долларов США в 2026 году на фоне напряженности на Ближнем Востоке, пишет новостной портал Focus Taiwan. Taipower - электроэнергетическая компания Тайваня, которая отвечает за весь цикл работы с электроэнергией на острове. "На фоне напряженности на Ближнем Востоке, приводящей к росту цен на природный газ, расходы на топливо для производства электроэнергии, вероятно, вырастут более чем на 120 миллиардов тайваньских долларов (3,7 миллиарда долларов США) в 2026 году",- пишет портал. Как объяснил представитель Taipower Цай Чжимэн, ежемесячные расходы Taipower на топливо могут увеличиться на 470,3 миллиона долларов США с августа по декабрь, если цены на природный газ для энергетического сектора останутся на текущем уровне. Это также может привести и к увеличению общих дополнительных расходов за весь 2026 год. В первом полугодии расходы компании на топливо выросли на 1,3 миллиарда долларов США, что привело к убыткам в размере 801 миллиона долларов США за шестимесячный период и к суммарным убыткам в размере 11,7 миллиарда долларов США. Taipower надеется получить от администрации острова дополнительное финансирование в размере 3,7 миллиарда долларов США для облегчения финансовой нагрузки, однако окончательное решение администрация еще не приняла. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил 9 августа, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры вполсилы, в то время как экономическая ситуация Ирана якобы ухудшается. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 год
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мировая экономика, сша, тайвань, ближний восток, дональд трамп
Мировая экономика, США, Тайвань, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
16:48 18.08.2026
 
Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти

Focus Taiwan: расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти

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ПЕКИН, 18 авг - ПРАЙМ. Расходы на топливо для производства электроэнергии на Тайване могут вырасти более чем на 3,7 миллиарда долларов США в 2026 году на фоне напряженности на Ближнем Востоке, пишет новостной портал Focus Taiwan.
Taipower - электроэнергетическая компания Тайваня, которая отвечает за весь цикл работы с электроэнергией на острове.
"На фоне напряженности на Ближнем Востоке, приводящей к росту цен на природный газ, расходы на топливо для производства электроэнергии, вероятно, вырастут более чем на 120 миллиардов тайваньских долларов (3,7 миллиарда долларов США) в 2026 году",- пишет портал.
Как объяснил представитель Taipower Цай Чжимэн, ежемесячные расходы Taipower на топливо могут увеличиться на 470,3 миллиона долларов США с августа по декабрь, если цены на природный газ для энергетического сектора останутся на текущем уровне. Это также может привести и к увеличению общих дополнительных расходов за весь 2026 год.
В первом полугодии расходы компании на топливо выросли на 1,3 миллиарда долларов США, что привело к убыткам в размере 801 миллиона долларов США за шестимесячный период и к суммарным убыткам в размере 11,7 миллиарда долларов США.
Taipower надеется получить от администрации острова дополнительное финансирование в размере 3,7 миллиарда долларов США для облегчения финансовой нагрузки, однако окончательное решение администрация еще не приняла.
В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил 9 августа, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры вполсилы, в то время как экономическая ситуация Ирана якобы ухудшается.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 год
 
Мировая экономикаСШАТайваньБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд Трамп
 
 
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