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Названы регионы, где водители готовы снизить цену на машину

Названы регионы, где водители готовы снизить цену на машину - 18.08.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, где водители готовы снизить цену на машину

Большинство автовладельцев, продавая машину, готовы снизить цену через месяц при отсутствии покупателя, самые нетерпеливые - снижающие цену через неделю - живут | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T03:47+0300

2026-08-18T03:47+0300

2026-08-18T03:47+0300

бизнес

москва

башкирия

московская область

дром

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг - ПРАЙМ. Большинство автовладельцев, продавая машину, готовы снизить цену через месяц при отсутствии покупателя, самые нетерпеливые - снижающие цену через неделю - живут в Москве, Башкирии и Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". Там отметили, что опрос проводился с 17 по 26 июня 2026 года среди пользователей портала. Почти десять тысяч человек рассказали, когда начнут снижать цену в объявлении, если покупатель не находится. "Большинство - 28% - водителей сказали, что снизят цену через месяц, 18% - через две недели, 15% - через неделю и 12% опрошенных будут ждать несколько месяцев. Четверть автолюбителей ответили, что никогда не скинут цену. Нетерпеливые водители, которые снизят цену через неделю, чаще проживают в Москве (26%), Башкирии (21%) и Московской области (19%)", - отметил собеседник. По его словам, две недели подождут автовладельцы из Крыма (28%), Самарской (26%) и Челябинской областей (25%). "Через месяц снизят цену на свое авто жители Татарстана и Якутии - по 37%, а также Югры (34%). Несколько месяцев готовы держать цену водители Бурятии (18%), Хабаровского края (17%) и Забайкалья (16%). Сказали, что никогда не снизят цену в объявлении, большинство водителей Приамурья (37%), Забайкалья и Хакасии - по 30% опрошенных", - рассказали в пресс-службе. Некоторые владельцы автомобилей отметили, что снижают цену понемногу, заранее учитывая сумму на торг. Также водители поделились, что многое при продаже машины зависит от ее состояния и срока, за который хочется продать его.

москва

башкирия

московская область

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