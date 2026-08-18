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Сотрудничество России и Мьянмы переходит в инвестиционную стадию

Сотрудничество России и Мьянмы переходит в инвестиционную стадию - 18.08.2026, ПРАЙМ

Сотрудничество России и Мьянмы переходит в инвестиционную стадию

Сотрудничество России и Мьянмы переходит в инвестиционную стадию, в частности обсуждаются совместные проекты в сфере органических удобрений и развитие... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T14:59+0300

2026-08-18T14:59+0300

2026-08-18T14:59+0300

россия

мьянма

максим решетников

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Мьянмы переходит в инвестиционную стадию, в частности обсуждаются совместные проекты в сфере органических удобрений и развитие электрогенерации в Мьянме, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Важно, наверное, сказать, что сотрудничество (России и Мьянмы - ред.) сейчас уже переходит и в инвестиционную стадию. У нас есть ряд проектов, когда российские инвесторы активно инвестируют в то же производство органических удобрений, вообще в повышение продуктивности сельского хозяйства, большая перспектива есть в Мьянме", - сказал Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров. Он добавил, что Мьянма нуждается в энергоресурсах и в развитии электрогенерации. "Здесь мы тоже обсуждаем различного рода проекты. Они связаны как с альтернативной энергетикой, в том числе солнцем, и традиционная наша энергетика, конечно, и поставки газа. Все это обсуждается", - добавил он. Решетников напомнил, что в прошлом году Россия и Мьянма подписали соглашение о защите и поощрения капиталовложений. Кроме того, интенсивно идут контакты между представителями бизнесами двух стран.

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россия, мьянма, максим решетников