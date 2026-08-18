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Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы
Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:14+0300
2026-08-18T15:14+0300
2026-08-18T15:14+0300
россия
мьянма
максим решетников
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует и наши предприятия очень ценят специалистов из Мьянмы, как раз за их трудолюбие и квалификацию", - отметил министр по итогам российско-мьянманских переговоров.
"Надо сказать, что Мьянма много рабочей силы поставляет на внешние рынки. То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке", - добавил Решетников.
В марте прошлого года министр говорил, что Мьянма при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
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россия, мьянма, максим решетников
РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы
Решетников: предприятия РФ ценят специалистов из Мьянмы за их трудолюбие и квалификацию
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует и наши предприятия очень ценят специалистов из Мьянмы, как раз за их трудолюбие и квалификацию", - отметил министр по итогам российско-мьянманских переговоров.
"Надо сказать, что Мьянма много рабочей силы поставляет на внешние рынки. То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке", - добавил Решетников.
В марте прошлого года министр говорил, что Мьянма при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.