Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/reshetnikov-872472064.html
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы - 18.08.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы
Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:14+0300
2026-08-18T15:14+0300
россия
мьянма
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872472064.jpg?1787055259
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. "Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует и наши предприятия очень ценят специалистов из Мьянмы, как раз за их трудолюбие и квалификацию", - отметил министр по итогам российско-мьянманских переговоров. "Надо сказать, что Мьянма много рабочей силы поставляет на внешние рынки. То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке", - добавил Решетников. В марте прошлого года министр говорил, что Мьянма при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
мьянма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мьянма, максим решетников
РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников
15:14 18.08.2026
 
Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы

Решетников: предприятия РФ ценят специалистов из Мьянмы за их трудолюбие и квалификацию

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует и наши предприятия очень ценят специалистов из Мьянмы, как раз за их трудолюбие и квалификацию", - отметил министр по итогам российско-мьянманских переговоров.
"Надо сказать, что Мьянма много рабочей силы поставляет на внешние рынки. То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке", - добавил Решетников.
В марте прошлого года министр говорил, что Мьянма при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
 
РОССИЯМЬЯНМАМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала