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Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы

Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы - 18.08.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о повестке обсуждения трудовых мигрантов из Мьянмы

Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:14+0300

2026-08-18T15:14+0300

2026-08-18T15:14+0300

россия

мьянма

максим решетников

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы в Россию находится в повестке обсуждений двух стран, российские предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. "Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует и наши предприятия очень ценят специалистов из Мьянмы, как раз за их трудолюбие и квалификацию", - отметил министр по итогам российско-мьянманских переговоров. "Надо сказать, что Мьянма много рабочей силы поставляет на внешние рынки. То есть это то, что нужно нам сейчас в моменте, поэтому и это направление тоже в повестке", - добавил Решетников. В марте прошлого года министр говорил, что Мьянма при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.

мьянма

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россия, мьянма, максим решетников