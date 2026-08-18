https://1prime.ru/20260818/rosatom-872452859.html

"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие

"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие

Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия госкорпорации "Росатом" и глобальной логистической компании DP World (ОАЭ), сообщили РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:40+0300

2026-08-18T09:40+0300

2026-08-18T09:40+0300

промышленность

технологии

оаэ

алексей лихачев

росатом

dp world

fesco

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872452859.jpg?1787035223

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия госкорпорации "Росатом" и глобальной логистической компании DP World (ОАЭ), сообщили РИА Новости в "Росатоме". "Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия с внесением в него акций группы Fesco и денежных средств со стороны DP World", - сказали в пресс-службе "Росатома". Сейчас стороны занимаются досогласованием юридически обязывающей документации, добавили в пресс-службе. DP World в рамках будущего нового совместного предприятия с "Росатомом" обеспечит расширение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути (СМП), сообщали РИА Новости в "Росатоме" в конце марта нынешнего года. Логистическая компания владеет около 40% контейнерных портов по всему миру, и в рамках создания совместной компании "Росатом" получит доступ к ним. DP World также обеспечит увеличение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути, поясняли тогда в "Росатоме". Там указывали, что в сделке участвуют дочерняя компания "Росатома" "Глобальная логистика", DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco). В новом СП, которое планируется создать на базе "Глобальной логистики", российская сторона получит 51%. Взносом со стороны "Росатома" будет транспортная группа Fesco, со стороны DP World будет денежный взнос, поясняли в госкорпорации. "Росатом" владеет 92,5% акций ДВМП. "Росатом" как инфраструктурный оператор Северного морского пути планирует реализовать с DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на СМП, говорил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В 2023 году "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по СМП.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, технологии, оаэ, алексей лихачев, росатом, dp world, fesco