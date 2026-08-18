https://1prime.ru/20260818/rosatom-872452859.html
"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие
"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие
Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия госкорпорации "Росатом" и глобальной логистической компании DP World (ОАЭ), сообщили РИА... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:40+0300
2026-08-18T09:40+0300
2026-08-18T09:40+0300
промышленность
технологии
оаэ
алексей лихачев
росатом
dp world
fesco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872452859.jpg?1787035223
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия госкорпорации "Росатом" и глобальной логистической компании DP World (ОАЭ), сообщили РИА Новости в "Росатоме".
"Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия с внесением в него акций группы Fesco и денежных средств со стороны DP World", - сказали в пресс-службе "Росатома".
Сейчас стороны занимаются досогласованием юридически обязывающей документации, добавили в пресс-службе.
DP World в рамках будущего нового совместного предприятия с "Росатомом" обеспечит расширение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути (СМП), сообщали РИА Новости в "Росатоме" в конце марта нынешнего года.
Логистическая компания владеет около 40% контейнерных портов по всему миру, и в рамках создания совместной компании "Росатом" получит доступ к ним. DP World также обеспечит увеличение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути, поясняли тогда в "Росатоме".
Там указывали, что в сделке участвуют дочерняя компания "Росатома" "Глобальная логистика", DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco). В новом СП, которое планируется создать на базе "Глобальной логистики", российская сторона получит 51%. Взносом со стороны "Росатома" будет транспортная группа Fesco, со стороны DP World будет денежный взнос, поясняли в госкорпорации. "Росатом" владеет 92,5% акций ДВМП.
"Росатом" как инфраструктурный оператор Северного морского пути планирует реализовать с DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на СМП, говорил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В 2023 году "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по СМП.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, технологии, оаэ, алексей лихачев, росатом, dp world, fesco
Промышленность, Технологии, ОАЭ, Алексей Лихачев, Росатом, DP World, FESCO
"Росатом" и DP World создадут совместное предприятие
Правкомиссия одобрила создание совместного предприятия "Росатома" и DP World
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия госкорпорации "Росатом" и глобальной логистической компании DP World (ОАЭ), сообщили РИА Новости в "Росатоме".
"Правительственная комиссия одобрила создание совместного предприятия с внесением в него акций группы Fesco и денежных средств со стороны DP World", - сказали в пресс-службе "Росатома".
Сейчас стороны занимаются досогласованием юридически обязывающей документации, добавили в пресс-службе.
DP World в рамках будущего нового совместного предприятия с "Росатомом" обеспечит расширение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути (СМП), сообщали РИА Новости в "Росатоме" в конце марта нынешнего года.
Логистическая компания владеет около 40% контейнерных портов по всему миру, и в рамках создания совместной компании "Росатом" получит доступ к ним. DP World также обеспечит увеличение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути, поясняли тогда в "Росатоме".
Там указывали, что в сделке участвуют дочерняя компания "Росатома" "Глобальная логистика", DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco). В новом СП, которое планируется создать на базе "Глобальной логистики", российская сторона получит 51%. Взносом со стороны "Росатома" будет транспортная группа Fesco, со стороны DP World будет денежный взнос, поясняли в госкорпорации. "Росатом" владеет 92,5% акций ДВМП.
"Росатом" как инфраструктурный оператор Северного морского пути планирует реализовать с DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на СМП, говорил ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. В 2023 году "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по СМП.