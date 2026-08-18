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Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214 - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214
Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214 - 18.08.2026, ПРАЙМ
Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214
Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214 и выдала АО "Туполев" объединенный сертификат типа, сообщило ведомство. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:38+0300
2026-08-18T11:00+0300
бизнес
россия
росавиация
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214 и выдала АО "Туполев" объединенный сертификат типа, сообщило ведомство. "Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214. Теперь это объединенный сертификат типа, который соединил сразу четыре предыдущих сертификата типа на указанные воздушные суда всех модификаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что объединенный сертификат типа нужен для оптимизации расходов на эксплуатацию самолетов, повышения качества подготовки членов летного и кабинного экипажа, а также наземного обслуживающего персонала. Кроме того, он необходим для совершенствования технического обслуживания, так как многие запчасти, инструменты и процедуры техобслуживания становятся общими для всех моделей семейства и ремонта для перевозчиков. "Объединенный сертификат также даст возможность АО "Туполев" как разработчику внедрять идентичные материалы и элементы конструкции, сертифицированные в рамках одной модификации на самолетах семейства Ту-204/214", - добавили в Росавиации. Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
10:38 18.08.2026 (обновлено: 11:00 18.08.2026)
 
Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214

Росавиация выдала АО "Туполев" объединенный сертификат типа на самолеты Ту-204/214

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214 и выдала АО "Туполев" объединенный сертификат типа, сообщило ведомство.
"Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214. Теперь это объединенный сертификат типа, который соединил сразу четыре предыдущих сертификата типа на указанные воздушные суда всех модификаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объединенный сертификат типа нужен для оптимизации расходов на эксплуатацию самолетов, повышения качества подготовки членов летного и кабинного экипажа, а также наземного обслуживающего персонала. Кроме того, он необходим для совершенствования технического обслуживания, так как многие запчасти, инструменты и процедуры техобслуживания становятся общими для всех моделей семейства и ремонта для перевозчиков.
"Объединенный сертификат также даст возможность АО "Туполев" как разработчику внедрять идентичные материалы и элементы конструкции, сертифицированные в рамках одной модификации на самолетах семейства Ту-204/214", - добавили в Росавиации.
Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.
 
БизнесРОССИЯРосавиация
 
 
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