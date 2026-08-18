https://1prime.ru/20260818/rosaviatsija-872456271.html

Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214

Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214 - 18.08.2026, ПРАЙМ

Росавиация выдала "Туполеву" объединенный сертификат типа на Ту-204/214

Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214 и выдала АО "Туполев" объединенный сертификат типа, сообщило ведомство. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:38+0300

2026-08-18T10:38+0300

2026-08-18T11:00+0300

бизнес

россия

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872456271.jpg?1787040015

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214 и выдала АО "Туполев" объединенный сертификат типа, сообщило ведомство. "Росавиация переиздала одобрительные документы на самолеты Ту-204/214. Теперь это объединенный сертификат типа, который соединил сразу четыре предыдущих сертификата типа на указанные воздушные суда всех модификаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что объединенный сертификат типа нужен для оптимизации расходов на эксплуатацию самолетов, повышения качества подготовки членов летного и кабинного экипажа, а также наземного обслуживающего персонала. Кроме того, он необходим для совершенствования технического обслуживания, так как многие запчасти, инструменты и процедуры техобслуживания становятся общими для всех моделей семейства и ремонта для перевозчиков. "Объединенный сертификат также даст возможность АО "Туполев" как разработчику внедрять идентичные материалы и элементы конструкции, сертифицированные в рамках одной модификации на самолетах семейства Ту-204/214", - добавили в Росавиации. Самолет Ту-214 - это российский среднемагистральный пассажирский самолет. Он был разработан в конце 1980 годов. Самолеты оснащен современными мощными и экономичными двигателями ПС-90А. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавиация