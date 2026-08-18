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"Росгранстрой" завершил техническое оснащение аэропорта Южно-Сахалинска - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Росгранстрой" завершил техническое оснащение аэропорта Южно-Сахалинска
"Росгранстрой" завершил техническое оснащение аэропорта Южно-Сахалинска - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Росгранстрой" завершил техническое оснащение аэропорта Южно-Сахалинска
"Росгранстрой" завершил техническое оснащение воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила государственная организация. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T15:05+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Росгранстрой" завершил техническое оснащение воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила государственная организация. "Росгранстрой" завершил техническое оснащение воздушного пункта пропуска Южно-Сахалинск (Хомутово). Под председательством первого заместителя руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Константина Лазарева состоялась межведомственная комиссия по приемке воздушного пункта пропуска Южно-Сахалинск (Хомутово)", - говорится в сообщении. В рамках работ в пункте пропуска установили 21 кабину паспортного контроля и необходимое оборудования для осуществления процедур государственного контроля, добавили в "Росгранстрое". Воздушный пункт пропуска был признан соответствующим всем требования по результатам межведомственной комиссии по приемке под председательством Лазарева, отмечено в пресс-релизе. Также в мероприятии приняли участие представители ФТС России, Пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, правительства Сахалинской области и АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск". Запуск современного погранперехода на территории аэровокзала - это важный шаг, который выведет туристическую сферу региона на принципиально новый уровень, отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
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15:05 18.08.2026
 
"Росгранстрой" завершил техническое оснащение аэропорта Южно-Сахалинска

"Росгранстрой" завершил техническое оснащение пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Росгранстрой" завершил техническое оснащение воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила государственная организация.
"Росгранстрой" завершил техническое оснащение воздушного пункта пропуска Южно-Сахалинск (Хомутово). Под председательством первого заместителя руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Константина Лазарева состоялась межведомственная комиссия по приемке воздушного пункта пропуска Южно-Сахалинск (Хомутово)", - говорится в сообщении.
В рамках работ в пункте пропуска установили 21 кабину паспортного контроля и необходимое оборудования для осуществления процедур государственного контроля, добавили в "Росгранстрое".
Воздушный пункт пропуска был признан соответствующим всем требования по результатам межведомственной комиссии по приемке под председательством Лазарева, отмечено в пресс-релизе. Также в мероприятии приняли участие представители ФТС России, Пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, правительства Сахалинской области и АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".
Запуск современного погранперехода на территории аэровокзала - это важный шаг, который выведет туристическую сферу региона на принципиально новый уровень, отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
 
БизнесРОССИЯЮжно-СахалинскФТСФТС РоссииФСБ
 
 
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