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В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов
В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов - 18.08.2026, ПРАЙМ
В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов
Свыше 16 тысяч заявок в Роспатент на регистрацию личных товарных знаков подали самозанятые граждане и частные лица в РФ за первые семь месяцев 2026 года, что на | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:16+0300
2026-08-18T09:23+0300
бизнес
россия
роспатент
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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Свыше 16 тысяч заявок в Роспатент на регистрацию личных товарных знаков подали самозанятые граждане и частные лица в РФ за первые семь месяцев 2026 года, что на 17% выше аналогичного периода 2025 года, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов. "За все время с 2023 года граждане подали уже более 72 тысяч заявок, а за семь месяцев 2026 года Роспатент получил более 16 тысяч заявок, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Зубов, слова которого приводит пресс-служба Роспатента. Он также отметил, что доля заявок от физических лиц и самозанятых составила 18,9% от всех заявок на товарные знаки, которые подали российские заявители в 2026 году. "Чаще всего граждане подают заявки на регистрацию товарных знаков для одежды и обуви, программного обеспечения и электроники. Среди услуг чаще всего представлены продажа, реклама и продвижение товаров, а также образование, развлечение и фитнес", – уточнил Зубов. В ведомстве напомнили, что самозанятые граждане и частные лица могут регистрировать личные товарные знаки с июня 2023 года.
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бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
09:16 18.08.2026 (обновлено: 09:23 18.08.2026)
 
В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов

Роспатент: самозанятые подали более 16 тысяч заявок на регистрацию личных товарных знаков

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Свыше 16 тысяч заявок в Роспатент на регистрацию личных товарных знаков подали самозанятые граждане и частные лица в РФ за первые семь месяцев 2026 года, что на 17% выше аналогичного периода 2025 года, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.
"За все время с 2023 года граждане подали уже более 72 тысяч заявок, а за семь месяцев 2026 года Роспатент получил более 16 тысяч заявок, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Зубов, слова которого приводит пресс-служба Роспатента.
Он также отметил, что доля заявок от физических лиц и самозанятых составила 18,9% от всех заявок на товарные знаки, которые подали российские заявители в 2026 году.
"Чаще всего граждане подают заявки на регистрацию товарных знаков для одежды и обуви, программного обеспечения и электроники. Среди услуг чаще всего представлены продажа, реклама и продвижение товаров, а также образование, развлечение и фитнес", – уточнил Зубов.
В ведомстве напомнили, что самозанятые граждане и частные лица могут регистрировать личные товарные знаки с июня 2023 года.
 
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