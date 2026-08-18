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В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов

В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов - 18.08.2026, ПРАЙМ

В России выросло число заявок на регистрацию личных брендов

Свыше 16 тысяч заявок в Роспатент на регистрацию личных товарных знаков подали самозанятые граждане и частные лица в РФ за первые семь месяцев 2026 года, что на | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:16+0300

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Свыше 16 тысяч заявок в Роспатент на регистрацию личных товарных знаков подали самозанятые граждане и частные лица в РФ за первые семь месяцев 2026 года, что на 17% выше аналогичного периода 2025 года, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов. "За все время с 2023 года граждане подали уже более 72 тысяч заявок, а за семь месяцев 2026 года Роспатент получил более 16 тысяч заявок, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Зубов, слова которого приводит пресс-служба Роспатента. Он также отметил, что доля заявок от физических лиц и самозанятых составила 18,9% от всех заявок на товарные знаки, которые подали российские заявители в 2026 году. "Чаще всего граждане подают заявки на регистрацию товарных знаков для одежды и обуви, программного обеспечения и электроники. Среди услуг чаще всего представлены продажа, реклама и продвижение товаров, а также образование, развлечение и фитнес", – уточнил Зубов. В ведомстве напомнили, что самозанятые граждане и частные лица могут регистрировать личные товарные знаки с июня 2023 года.

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