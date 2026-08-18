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"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах

"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах

Технологических нарушений на энергообъектах "Россети Московский регион" нет, сообщили РИА Новости в компании. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T22:11+0300

2026-08-18T22:11+0300

2026-08-18T22:11+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Технологических нарушений на энергообъектах "Россети Московский регион" нет, сообщили РИА Новости в компании. Энергоснабжение в нескольких районах Москвы было временно отключено во вторник, в настоящее время оно осуществляется в штатном режиме, сообщил ранее столичный комплекс городского хозяйства. "На данный момент технологические нарушения на энергообъектах компании "Россети Московский регион" не зафиксированы", - сообщили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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