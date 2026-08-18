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"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах
"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах
Технологических нарушений на энергообъектах "Россети Московский регион" нет, сообщили РИА Новости в компании. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T22:11+0300
2026-08-18T22:11+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Технологических нарушений на энергообъектах "Россети Московский регион" нет, сообщили РИА Новости в компании.
Энергоснабжение в нескольких районах Москвы было временно отключено во вторник, в настоящее время оно осуществляется в штатном режиме, сообщил ранее столичный комплекс городского хозяйства.
"На данный момент технологические нарушения на энергообъектах компании "Россети Московский регион" не зафиксированы", - сообщили в компании.
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"Россети" не зафиксировали технологических нарушений на энергообъектах
"Россети Московский регион": технологических нарушений на энергообъектах нет
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Технологических нарушений на энергообъектах "Россети Московский регион" нет, сообщили РИА Новости в компании.
Энергоснабжение в нескольких районах Москвы было временно отключено во вторник, в настоящее время оно осуществляется в штатном режиме, сообщил ранее столичный комплекс городского хозяйства.
"На данный момент технологические нарушения на энергообъектах компании "Россети Московский регион" не зафиксированы", - сообщили в компании.