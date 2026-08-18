https://1prime.ru/20260818/rossija-872446345.html

Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим

Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим

Россия и Малайзия планируют до конца 2026 года завершить согласование взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщило посольстве РФ в Малайзии. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T00:23+0300

2026-08-18T00:23+0300

2026-08-18T00:23+0300

туризм

бизнес

россия

малайзия

владивосток

москва

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872446345.jpg?1787001804

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Малайзия планируют до конца 2026 года завершить согласование взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщило посольстве РФ в Малайзии. Сейчас россияне могут посещать Малайзию без визы в течение 30 дней, тогда как гражданам Малайзии для поездки в Россию необходимо оформлять визу. После заключения соглашения режим станет взаимным. "По нашей оценке, документ находится в высокой степени готовности. В ходе прошедшего на днях во Владивостоке 5-го заседания Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству стороны выразили намерение завершить процесс согласования до конца этого года", - сказали в посольстве "Известиям". В диппредставительстве отметили значительный общественный интерес в Малайзии к развитию туристических связей с Россией. По словам старшего научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии и Океании Института востоковедения РАН Елены Фомичевой, отмена визовых ограничений может создать дополнительные условия для запуска регулярного прямого авиасообщения между странами. Прямые рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром планировали запустить еще в первой половине 2026 года, однако эти планы были отложены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста стоимости авиаперевозок.

малайзия

владивосток

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, малайзия, владивосток, москва, ран