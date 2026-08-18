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Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим
Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим
Россия и Малайзия планируют до конца 2026 года завершить согласование взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщило посольстве РФ в Малайзии. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:23+0300
2026-08-18T00:23+0300
туризм
бизнес
россия
малайзия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Малайзия планируют до конца 2026 года завершить согласование взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщило посольстве РФ в Малайзии. Сейчас россияне могут посещать Малайзию без визы в течение 30 дней, тогда как гражданам Малайзии для поездки в Россию необходимо оформлять визу. После заключения соглашения режим станет взаимным. "По нашей оценке, документ находится в высокой степени готовности. В ходе прошедшего на днях во Владивостоке 5-го заседания Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству стороны выразили намерение завершить процесс согласования до конца этого года", - сказали в посольстве "Известиям". В диппредставительстве отметили значительный общественный интерес в Малайзии к развитию туристических связей с Россией. По словам старшего научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии и Океании Института востоковедения РАН Елены Фомичевой, отмена визовых ограничений может создать дополнительные условия для запуска регулярного прямого авиасообщения между странами. Прямые рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром планировали запустить еще в первой половине 2026 года, однако эти планы были отложены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста стоимости авиаперевозок.
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туризм, бизнес, россия, малайзия, владивосток, москва, ран
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Владивосток, МОСКВА, РАН
00:23 18.08.2026
 
Россия и Малайзия до конца года согласуют безвизовый режим

Посольство: Россия и Малайзия согласуют безвизовый режим для краткосрочных поездок

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Малайзия планируют до конца 2026 года завершить согласование взаимного безвизового режима для краткосрочных поездок, сообщило посольстве РФ в Малайзии.
Сейчас россияне могут посещать Малайзию без визы в течение 30 дней, тогда как гражданам Малайзии для поездки в Россию необходимо оформлять визу. После заключения соглашения режим станет взаимным.
"По нашей оценке, документ находится в высокой степени готовности. В ходе прошедшего на днях во Владивостоке 5-го заседания Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству стороны выразили намерение завершить процесс согласования до конца этого года", - сказали в посольстве "Известиям".
В диппредставительстве отметили значительный общественный интерес в Малайзии к развитию туристических связей с Россией.
По словам старшего научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии и Океании Института востоковедения РАН Елены Фомичевой, отмена визовых ограничений может создать дополнительные условия для запуска регулярного прямого авиасообщения между странами.
Прямые рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром планировали запустить еще в первой половине 2026 года, однако эти планы были отложены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста стоимости авиаперевозок.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМАЛАЙЗИЯВладивостокМОСКВАРАН
 
 
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