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В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер

В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер - 18.08.2026, ПРАЙМ

В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер

Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России - он будет самым крупным в истории российского судостроения,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T00:38+0300

2026-08-18T00:38+0300

2026-08-18T00:38+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России - он будет самым крупным в истории российского судостроения, следует из презентации создателя проекта КБ "Вымпел", с которой ознакомилось РИА Новости. Лайнер предназначен для перевозки пассажиров на круизных линиях между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. При этом судно по своим характеристикой может осуществляться и заходы в порты Средиземного моря, например, Греции. На борту пассажирам планируется предложить размещение в стандартной двухместной каюте, каюте с балконом или каюте повышенной комфортности гранд-сьют. Лайнер сможет предложить пассажирам широкий спектр услуг развлечения и отдыха. Так, на борту, согласно проекту, предполагается театр, магазин Duty Free, бутик косметики и медицинский блок для пассажиров, спа-салон, рестораны, бары и даже теннисный корт. Пассажировместимость судна составит более 2 тысяч человек, что делает круизное судно самым крупным в истории российского судостроения. В настоящее время самым крупных российским лайнером является "Мустай Карим" с пассажировместимостью в 329 человек.

грузия

турция

болгария

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, грузия, турция, болгария, duty free