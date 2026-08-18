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В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер
В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер - 18.08.2026, ПРАЙМ
В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер
Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России - он будет самым крупным в истории российского судостроения,... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:38+0300
2026-08-18T00:38+0300
бизнес
россия
грузия
турция
болгария
duty free
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России - он будет самым крупным в истории российского судостроения, следует из презентации создателя проекта КБ "Вымпел", с которой ознакомилось РИА Новости. Лайнер предназначен для перевозки пассажиров на круизных линиях между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. При этом судно по своим характеристикой может осуществляться и заходы в порты Средиземного моря, например, Греции. На борту пассажирам планируется предложить размещение в стандартной двухместной каюте, каюте с балконом или каюте повышенной комфортности гранд-сьют. Лайнер сможет предложить пассажирам широкий спектр услуг развлечения и отдыха. Так, на борту, согласно проекту, предполагается театр, магазин Duty Free, бутик косметики и медицинский блок для пассажиров, спа-салон, рестораны, бары и даже теннисный корт. Пассажировместимость судна составит более 2 тысяч человек, что делает круизное судно самым крупным в истории российского судостроения. В настоящее время самым крупных российским лайнером является "Мустай Карим" с пассажировместимостью в 329 человек.
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бизнес, россия, грузия, турция, болгария, duty free
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, БОЛГАРИЯ, duty free
00:38 18.08.2026
 
В России разработали самый крупный в истории круизный лайнер

В России разработали проект самого крупного в истории российского судостроения лайнера

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России - он будет самым крупным в истории российского судостроения, следует из презентации создателя проекта КБ "Вымпел", с которой ознакомилось РИА Новости.
Лайнер предназначен для перевозки пассажиров на круизных линиях между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. При этом судно по своим характеристикой может осуществляться и заходы в порты Средиземного моря, например, Греции.
На борту пассажирам планируется предложить размещение в стандартной двухместной каюте, каюте с балконом или каюте повышенной комфортности гранд-сьют.
Лайнер сможет предложить пассажирам широкий спектр услуг развлечения и отдыха. Так, на борту, согласно проекту, предполагается театр, магазин Duty Free, бутик косметики и медицинский блок для пассажиров, спа-салон, рестораны, бары и даже теннисный корт.
Пассажировместимость судна составит более 2 тысяч человек, что делает круизное судно самым крупным в истории российского судостроения. В настоящее время самым крупных российским лайнером является "Мустай Карим" с пассажировместимостью в 329 человек.
 
БизнесРОССИЯГРУЗИЯТУРЦИЯБОЛГАРИЯduty free
 
 
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