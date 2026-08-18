https://1prime.ru/20260818/rossija-872446591.html

В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202

В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202 - 18.08.2026, ПРАЙМ

В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202

Новый ГОСТ на пищевую добавку E202, которая используется в качестве консерванта и позволяет продукта дольше оставаться свежими, принят в России, документ... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T00:50+0300

2026-08-18T00:50+0300

2026-08-18T00:50+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872446591.jpg?1787003431

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пищевую добавку E202, которая используется в качестве консерванта и позволяет продукта дольше оставаться свежими, принят в России, документ вступит в силу с 1 января 2027 года, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости. Сорбат калия, он же E202, должен выглядеть как кристаллы, кристаллический порошок или гранулы. Белый цвет вещества не изменяется даже после нагревания в течение 90 минут при температуре 105°C. Раствор с содержанием E202 должен быть безвкусным и не иметь цвета. По степени воздействия на организм человека сорбат калия относится к малоопасным веществам. Пищевая добавка E202 используется в молочных продуктах, такие как сыры и йогурт, чтобы не появлялась плесень и не портился вкус. В мясных и рыбных изделиях сорбат калия нужен для увеличения срока хранения. Также эту пищевую добавку можно встретить в соусах, маринадах, выпечке и напитках.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40