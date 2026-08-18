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В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202 - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202
В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202 - 18.08.2026, ПРАЙМ
В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202
Новый ГОСТ на пищевую добавку E202, которая используется в качестве консерванта и позволяет продукта дольше оставаться свежими, принят в России, документ... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:50+0300
2026-08-18T00:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872446591.jpg?1787003431
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пищевую добавку E202, которая используется в качестве консерванта и позволяет продукта дольше оставаться свежими, принят в России, документ вступит в силу с 1 января 2027 года, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости. Сорбат калия, он же E202, должен выглядеть как кристаллы, кристаллический порошок или гранулы. Белый цвет вещества не изменяется даже после нагревания в течение 90 минут при температуре 105°C. Раствор с содержанием E202 должен быть безвкусным и не иметь цвета. По степени воздействия на организм человека сорбат калия относится к малоопасным веществам. Пищевая добавка E202 используется в молочных продуктах, такие как сыры и йогурт, чтобы не появлялась плесень и не портился вкус. В мясных и рыбных изделиях сорбат калия нужен для увеличения срока хранения. Также эту пищевую добавку можно встретить в соусах, маринадах, выпечке и напитках.
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192
40
192
40
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5
4.7
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00:50 18.08.2026
 
В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202

В России приняли новый ГОСТ на пищевую добавку E202

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пищевую добавку E202, которая используется в качестве консерванта и позволяет продукта дольше оставаться свежими, принят в России, документ вступит в силу с 1 января 2027 года, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости.
Сорбат калия, он же E202, должен выглядеть как кристаллы, кристаллический порошок или гранулы. Белый цвет вещества не изменяется даже после нагревания в течение 90 минут при температуре 105°C. Раствор с содержанием E202 должен быть безвкусным и не иметь цвета.
По степени воздействия на организм человека сорбат калия относится к малоопасным веществам.
Пищевая добавка E202 используется в молочных продуктах, такие как сыры и йогурт, чтобы не появлялась плесень и не портился вкус. В мясных и рыбных изделиях сорбат калия нужен для увеличения срока хранения. Также эту пищевую добавку можно встретить в соусах, маринадах, выпечке и напитках.
 
 
 
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