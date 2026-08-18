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Межгосударственные отношения России и Мьянмы

Межгосударственные отношения России и Мьянмы - 18.08.2026, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Мьянмы

Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибудет в РФ с официальным визитом. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T01:53+0300

2026-08-18T01:53+0300

2026-08-18T01:53+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибудет в РФ с официальным визитом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Мьянмы. Дипломатические отношения между СССР и Бирмой (с 1989 года - Республика Союз Мьянма) были установлены 18 февраля 1948 года. Советский Союз оказал этой стране существенную техническую и материальную помощь. В частности, были построены технологический институт и гостиница в Янгоне, госпиталь в городе Таунджи. В 1955 и 1960 годах Бирму посещал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С 1970-х годов двусторонние связи активностью не отличались. В декабре 1991 году Мьянма признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. Совместная декларация об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма, подписанная 3 июля 2000 года в Москве, заложила фундамент двустороннего взаимодействия в XXI веке. Российско-мьянманские связи носят традиционно дружественный характер. Их последовательное продвижение – один из приоритетов внешней политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важный фактор обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ 19 мая 2016 года на полях юбилейного саммита Россия - АСЕАН в Сочи состоялась беседа президента России Владимира Путина с занимавшим в то время пост президента Мьянмы Тхин Чжо, в ходе которой стороны констатировали заинтересованность в дальнейшем продвижении всего комплекса двусторонних отношений. 26 апреля 2019 года в рамках международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай) состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с государственным советником Республики Союз Мьянма Аун Сан Су Чжи. Мощный импульс активизации всего комплекса двусторонних связей придала встреча президента России Владимира Путина с председателем государственного административного совета, премьер-министром временного правительства, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях Восточного экономического форума 7 сентября 2022 года, в ходе которой был подтвержден обоюдный настрой на укрепление многопланового российско-мьянманского взаимодействия и намечены приоритетные направления совместной работы в практических областях. 3-6 марта 2025 года состоялся официальный визит в Россию председателя государственного административного совета, премьер-министра Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна. 4 марта прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам было принято совместное заявление лидеров, подписаны 10 межправительственных и межведомственных документов. В рамках визита также состоялись беседы Мин Аун Хлайна c председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу и министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Мин Аун Хлайн также посетил Санкт-Петербург и Новосибирск, где встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Новосибирской области Андрей Травниковым, принял участие в церемониях открытия генконсульств Мьянмы в этих городах. В Самаре Мин Аун Хлайн провел встречу с гендиректором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым. 9 мая 2025 года председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн присутствовал на параде по случаю 80-летия Победы в Москве. 25 сентября 2025 года президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в Москве. Ранее в этот же день Владимир Путин вместе с Мин Аун Хлайном и другими лидерами принял участие в заседании Глобального атомного форума. Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств. 3 августа 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Мьянму, где был принят председателем государственного административного совета, премьер-министром временного правительства Мин Аун Хлайном, а также провел переговоры с министром иностранных дел Вунна Маун Лвином. 14 сентября 2023 года в Москве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем. 5 марта 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткую встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем, который сопровождал председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в ходе его официального визита в Россию. 28 октября 2025 года на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем. Осуществляются парламентские визиты. 1-7 декабря 2024 года состоялся визит в Мьянму делегации Госдумы РФ во главе с заместителем ее председателя Шолбаном Кара-оолом. Парламентариев сопровождала группа представителей деловых кругов. 3 декабря в Нейпьидо российская делегация была принята председателем государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Депутаты также встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем, заместителем премьер-министра, министром транспорта и коммуникаций Мья Тун У, министром по делам религии и культуры Мьянмы Тин У Львином, председателем Союзной избирательной комиссии Мьянмы Ко Ко. В апреле 2026 года по поручению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина заместитель председателя ГД Шолбан Кара-оол посетил Республику Союз Мьянма, где принял участие в церемонии инаугурации президента страны Мин Аун Хлайна. В ходе визита в Мьянму состоялась встреча Шолбана Кара-оола с Мин Аун Хлайном. Также Шолбан Кара-оол провел беседы с представителями парламентов и внешнеполитических ведомств ряда государств. Отдельной частью программы стала встреча с председателем нижней палаты парламента Мьянмы Кхин Йи. 22 июня 2026 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель собрания народных представителей Союзного парламента Республики Союз Мьянма Кхин Йи провели встречу в Бресте на полях международного форума "Великое наследие – общее будущее". ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Согласно базе данных ООН по международной торговле, в 2025 году российский экспорт в Мьянму составил 2,86 миллиона долларов. В его основе – удобрения (1,47 миллиона долларов), неорганические химические вещества, соединения драгоценных металлов, изотопы (758,77 тысячи долларов), минеральное топливо, масла, продукты перегонки (362,29 тысячи долларов) и пр. Импорт из Мьянмы в Россию составил 11,65 миллиона долларов. В его основе – предметы одежды (8,75 миллиона долларов), изделия одежды, вязаные или связанные крючком (1,49 миллиона долларов), зерновые (611 тысяч долларов) и пр. С августа 2014 года действует межправительственная российско-мьянманская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Ее пятое заседание прошло 23 февраля 2025 года в Нейпьидо. Российско-Мьянманский деловой форум в марте 2025 года в Москве стал продолжением диалога, начатого в рамках пятого заседания комиссии. Он объединил представителей профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов России и Мьянмы. На нем выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Страны развивают сотрудничество в инвестиционной сфере. В июне 2025 года в Санкт-Петербурге было подписано межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций. Оно вступило в силу в апреле 2026 года. Текущий объем прямых инвестиций (ПИИ) из России немного превышает 90 миллионов долларов, что составляет около 0,1% от общей суммы иностранных вложений в экономику Мьянмы. Стратегическим направлением двустороннего сотрудничества является энергетика. Приступил к работе совместный рабочий комитет на уровне заместителей министров энергетики. В июле 2024 года состоялось первое заседание Российско-Мьянманской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики. В октябре 2025 года на полях Российской энергетической недели состоялось подписание контракта между российской компанией "Зарубежгеология" и Государственным нефтегазовым предприятием Мьянмы на оценку углеводородпродуктивных пластов на месторождении в Мьянме с применением инновационных технологий "Зарубежгеологии". 18 апреля 2026 года Россия и Мьянма подписали меморандум, направленный на укрепление сотрудничества в электроэнергетическом секторе с акцентом на обеспечение долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов из России в Мьянму. Соглашение было заключено между министерством электрификации и энергетики Мьянмы и Фондом содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции" в ходе визита делегации Республики Союз Мьянма под руководством Союзного Министра электрификации и энергетики Мьянмы Ко Ко Лвина в Москву. Согласно документу, планируется создание общих рабочих групп для обмена информацией по проектам и технического взаимодействия. Российская сторона будет предоставлять информацию о поставщиках топлива и нефтепродуктов и о партнерах, заинтересованных в реализации проектов по развитию топливно-энергетического комплекса Республики Союз Мьянма, оказывать экспертное содействие в развитии топливно-энергетического комплекса. Активно развивается сотрудничество в области мирного атома. В июле 2022 года в Москве были подписаны два меморандума о взаимопонимании между Росатомом и министерством науки и технологий Мьянмы. В документах оговаривалось сотрудничество в обучении и подготовке кадров для атомной энергетики и формирование позитивного общественного мнения об атомных технологиях в Мьянме. В феврале 2023 года состоялось открытие Информационного центра по атомным технологиям (ИЦАТ) в Янгоне. 6 февраля 2023 года страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. В марте 2025 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности. "Росатом" сообщил, что мощность АЭС составит 110 МВт с возможностью расширения до 330 МВт. В апреле 2023 года "Новавинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике) и Primus Advanced Technologies договорились построить в Мьянме ветропарки общей мощностью 172 МВт. Важное значение придается восстановлению в Мьянме при участии компании "Тяжпромэкспорт" чугуноплавильного завода в городе Пангпет (Шанская область). Оно стартовало в феврале 2025 года и ведется поэтапно. В Мьянме также планируется строительство завода по производству экологичных удобрений, солнечных электростанций. Кроме того, сотрудничество в специальной экономической зоне "Давэй" позволит российским компаниям открыть в Мьянме современный глубоководный порт, мощную угольную электростанцию и нефтеперерабатывающий завод. Имеются также хорошие перспективы для сотрудничества в сфере животноводства, рыбоводства, швейной промышленности, добыче драгоценных камней и ювелирной промышленности. В августе 2026 года стало известно, что российская "Группа Астра" создаст в Мьянме национальную систему, которая может стать технологической основой для государственных цифровых сервисов страны. ООО "Астра Консалтинг", входящее в "Группу Астра", и уполномоченный госорган Мьянмы подписали государственный контракт на создание Национальной системы "Единого окна". Стороны уже приступили к созданию технологической платформы. Налаживается сотрудничество в сфере исследования космоса. 4 марта 2025 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. 8 марта 2025 года премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), где ознакомился с производственными возможностями предприятия, в частности, с производством космических аппаратов и ракет-носителей "Союз-2". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и Мин Аун Хлайн провели переговоры о перспективах сотрудничества в космосе. При содействии России в Мьянме введен в эксплуатацию наземный комплекс дистанционного зондирования Земли. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 2000 года работает Российско-мьянманская смешанная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. В июне 2016 года Россия и Мьянма заключили соглашение о военном сотрудничестве. Оно предусматривало обмен информацией по вопросам международной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, развитие отношений в области военной медицины, истории, топографии, гидрографии и пр. За последние годы Россия поставила Мьянме порядка 30 единиц истребителей МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, десятки вертолетов Ми-35П, Ми-24 и Ми-17. Система ПВО страны также оснащена российскими средствами радиолокации и зенитными ракетными комплексами, такими как "Печора-2М". По итогам визита в Мьянму в январе 2021 года министра обороны РФ (2012-2024) Сергея Шойгу были подписаны два оборонных контракта на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", радиолокационных станций и партии беспилотников "Орлан-10Е". Также было заключено соглашение в области безопасности полетов авиации. В конце марта 2025 года замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где провел переговоры с главой государственного административного совета Мьянмы, премьер-министром страны старшим генералом Мин Аун Хлайном. Представители Общественного совета при Минобороны России, прибывшие в Мьянму в составе российской делегации, обсудили с представителями вооруженных сил этой страны вопросы, связанные с формированием аналогичной структуры вооруженных сил Мьянмы и популяризацией службы по призыву, в связи с недавно принятым законом Мьянмы о всеобщей воинской повинности. 2 февраля 2026 года в Нейпьидо состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Осьмакова с министром обороны Мьянмы генералом Маунг Маунг Эйем. По окончании переговоров стороны подписали план российско-мьянманского военного сотрудничества на период 2026-2030 годов. В ноябре 2025 года ВМФ России и ВМС Мьянмы в третий раз провели учение "Марумекс-2025" в акватории Андаманского моря. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере обучения и подготовки кадров. В российских вузах обучаются порядка 300 мьянманских студентов, всего в СССР/России прошли обучение около 10 тысяч специалистов из этой страны. Осуществляется работа по продвижению в Мьянме русского языка и культуры. В настоящее время он преподается в двух престижных университетах, а также в Академии вооруженных сил. В планах создание в республике совместной общеобразовательной школы, а также расширение преподавания русского языка по программе "Российский учитель за рубежом". Активную деятельность ведет Общество дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма. Россия оказала гуманитарную помощь Мьянме после сильного землетрясения в конце марта 2025 года. Российская группировка спасателей работала в одном из наиболее пострадавших районов государства, в Мандалае и его окрестностях. Был развернут полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям, с населением работали психологи МЧС России. В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших. Активизируется сотрудничество в области туризма. В сентябре 2023 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. 5 сентября 2023 года, спустя 30 лет было восстановлено прямое авиасообщение России с Мьянмой. В мае 2024 года были запущены первые организованные туры в Мьянму. В 2025 году Мьянму посетили около 15 тысяч россиян. В июле 2024 года в Мьянме начали работать карты "Мир". 27 января 2026 года вступило в силу межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мьянмы.

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