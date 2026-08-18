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Россия поставила второй за всю историю объем зерновых в Китай

Россия поставила второй за всю историю объем зерновых в Китай - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россия поставила второй за всю историю объем зерновых в Китай

Россия в январе-июле 2026 года нарастила экспорт зерновых в Китай на 31% в весе и 47% в деньгах, до 895 тысяч тонн на сумму 227 миллионов долларов, поставив в... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:46+0300

2026-08-18T09:46+0300

2026-08-18T10:00+0300

россия

мировая экономика

китай

кнр

агроэкспорт

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июле 2026 года нарастила экспорт зерновых в Китай на 31% в весе и 47% в деньгах, до 895 тысяч тонн на сумму 227 миллионов долларов, поставив в КНР второй за всю историю объем зерновых, сообщил журналистам руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". "За семь месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай 895 тысяч тонн зерновых на сумму 227 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 31% в натуральном выражении и на 47% в стоимостном", - сказал он. Результат экспорта зерновых в Китай стал вторым за всю историю наблюдений. "Максимальный объем за период с января по июль был зафиксирован в 2024 году: тогда поставки превысили 1 миллион тонн и достигли 248 миллионов долларов", - добавил руководитель "Агроэкспорта". Ильюшин отметил, что лидерами по стоимости поставок стали ячмень - более 87 миллионов долларов, кукуруза — более 55 миллионов долларов и гречиха — около 45 миллионов долларов. "При этом одним из главных драйверов роста стал экспорт пшеницы: ее поставки в стоимостном выражении увеличились в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более чем 10 миллионов долларов", - подчеркнул руководитель центра. Кроме того, за указанный период значительно вырос экспорт ячменя - в 2,2 раза в весе и в 2,6 раза — в деньгах, до 358 тысяч тонн на сумму свыше 87 миллионов долларов. Также, по словам Ильюшина, в стоимостном выражении выросли поставки овса - на 41%, до почти 30 миллионов долларов и кукурузы - на 13% до более чем 55 миллионов долларов.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, агроэкспорт