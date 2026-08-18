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В России с 1 сентября вступают в силу новые правила в транспорте - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В России с 1 сентября вступают в силу новые правила в транспорте
В России с 1 сентября вступают в силу новые правила в транспорте - 18.08.2026, ПРАЙМ
В России с 1 сентября вступают в силу новые правила в транспорте
Ряд новых правил вступает в силу в России в поездах, самолетах и на другом транспорте с 1 сентября, сообщил Минтранс. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:41+0300
2026-08-18T10:41+0300
бизнес
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд новых правил вступает в силу в России в поездах, самолетах и на другом транспорте с 1 сентября, сообщил Минтранс. Ранее о вступлении в силу этих новшеств в транспортном законодательстве сообщало РИА Новости, изучив из приказы Минтранса. "Что меняется в транспортном законодательстве с 1 сентября... Билеты на электрички можно будет вернуть онлайн, обращаться в кассу теперь не обязательно... Об изменениях условий поездки в поездах дальнего следования пассажира обязаны будут уведомить, например, если изменилось расписание или другие условия", - говорится в сообщении. Кроме того, по новым правилам места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь предоставляться людям, использующим кресла-коляски. "Закреплены требования к обслуживанию пассажиров с инвалидностью в аэропортах и в самолетах. Речь идет не только о физических удобствах, но и о сопровождении, понятной организации помощи и предоставлении услуг на всех этапах поездки", - пишет Минтранс. Подтвердить права на льготный проезд в общественном транспорте можно будет через мессенджер "Макс". "Это упростит проверку льгот и сделает поездки удобнее для пассажиров", - поясняет министерство.
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192
40
192
40
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бизнес
Бизнес
10:41 18.08.2026
 
В России с 1 сентября вступают в силу новые правила в транспорте

Минтранс: ряд новых правил вступает в силу в России с 1 сентября

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Ряд новых правил вступает в силу в России в поездах, самолетах и на другом транспорте с 1 сентября, сообщил Минтранс.
Ранее о вступлении в силу этих новшеств в транспортном законодательстве сообщало РИА Новости, изучив из приказы Минтранса.
"Что меняется в транспортном законодательстве с 1 сентября... Билеты на электрички можно будет вернуть онлайн, обращаться в кассу теперь не обязательно... Об изменениях условий поездки в поездах дальнего следования пассажира обязаны будут уведомить, например, если изменилось расписание или другие условия", - говорится в сообщении.
Кроме того, по новым правилам места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь предоставляться людям, использующим кресла-коляски.
"Закреплены требования к обслуживанию пассажиров с инвалидностью в аэропортах и в самолетах. Речь идет не только о физических удобствах, но и о сопровождении, понятной организации помощи и предоставлении услуг на всех этапах поездки", - пишет Минтранс.
Подтвердить права на льготный проезд в общественном транспорте можно будет через мессенджер "Макс".
"Это упростит проверку льгот и сделает поездки удобнее для пассажиров", - поясняет министерство.
 
Бизнес
 
 
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