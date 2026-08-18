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В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем
В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем
Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается приоритетом для России, следует из приветственного слова главы Минтранса России | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:47+0300
2026-08-18T10:47+0300
2026-08-18T11:11+0300
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается приоритетом для России, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки". "Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается для нас безусловным приоритетом. Последовательно модернизируется Восточный полигон железных дорог и пунктов пропуска, наращиваются перевозки через мостовые переходы и развиваются международные транспортные коридоры", - зачитала слова главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе. Никитин отметил, что за последние 25 лет Россия и Китай выстроили отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. За этой динамикой стоит ежедневная работа транспортно-логистического комплекса. Так, устойчивый рост торговли опирается на пропускную способность железнодорожных подходов и пограничных переходов, мощности морских портов и автомобильных пунктов пропуска, регулярность авиационного сообщения.
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бизнес, россия, китай
В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем
Никитин: Развитие транспортной инфраструктуры между Россией и Китаем является приоритетом
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается приоритетом для России, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки".
"Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается для нас безусловным приоритетом. Последовательно модернизируется Восточный полигон железных дорог и пунктов пропуска, наращиваются перевозки через мостовые переходы и развиваются международные транспортные коридоры", - зачитала слова главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.
Никитин отметил, что за последние 25 лет Россия и Китай выстроили отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. За этой динамикой стоит ежедневная работа транспортно-логистического комплекса.
Так, устойчивый рост торговли опирается на пропускную способность железнодорожных подходов и пограничных переходов, мощности морских портов и автомобильных пунктов пропуска, регулярность авиационного сообщения.