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В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем

В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Минтрансе назвали приоритет в отношениях между Россией и Китаем

Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается приоритетом для России, следует из приветственного слова главы Минтранса России | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:47+0300

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2026-08-18T11:11+0300

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается приоритетом для России, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки". "Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается для нас безусловным приоритетом. Последовательно модернизируется Восточный полигон железных дорог и пунктов пропуска, наращиваются перевозки через мостовые переходы и развиваются международные транспортные коридоры", - зачитала слова главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе. Никитин отметил, что за последние 25 лет Россия и Китай выстроили отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. За этой динамикой стоит ежедневная работа транспортно-логистического комплекса. Так, устойчивый рост торговли опирается на пропускную способность железнодорожных подходов и пограничных переходов, мощности морских портов и автомобильных пунктов пропуска, регулярность авиационного сообщения.

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бизнес, россия, китай