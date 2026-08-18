https://1prime.ru/20260818/rossija-872457175.html
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников
Россия уделяет особое внимание внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий, а также цифровизации перевозочного процесса, следует из... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:53+0300
2026-08-18T10:53+0300
2026-08-18T10:53+0300
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия уделяет особое внимание внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий, а также цифровизации перевозочного процесса, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки".
"Особое внимание уделяется цифровизации перевозочного процесса, упрощению административных процедур, внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий. Уже сегодня беспилотная авиационная система прокладывает маршруты в низковысотном пространстве, открывая логистике совершенно новое измерение скорости и доступности", - зачитала приветствие главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.
По словам Никитина, перед отраслью в настоящее время стоит задача перевести потенциал в области низковысотной экономики в системную работу, в том числе через пилотные проекты в конкретных регионах.
Накануне Иоффе сообщила, что Минтранс России совместно с федеральными ведомствами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики с применением беспилотников для логистических сервисов. В рамках конкурсного отбора планируется определить регионы, готовые до конца 2027 года запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем.
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников
Глава Минтранса Никитин: Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия уделяет особое внимание внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий, а также цифровизации перевозочного процесса, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки".
"Особое внимание уделяется цифровизации перевозочного процесса, упрощению административных процедур, внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий. Уже сегодня беспилотная авиационная система прокладывает маршруты в низковысотном пространстве, открывая логистике совершенно новое измерение скорости и доступности", - зачитала приветствие главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.
По словам Никитина, перед отраслью в настоящее время стоит задача перевести потенциал в области низковысотной экономики в системную работу, в том числе через пилотные проекты в конкретных регионах.
Накануне Иоффе сообщила, что Минтранс России совместно с федеральными ведомствами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики с применением беспилотников для логистических сервисов. В рамках конкурсного отбора планируется определить регионы, готовые до конца 2027 года запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем.