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Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников
Россия уделяет особое внимание внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий, а также цифровизации перевозочного процесса, следует из... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:53+0300
2026-08-18T10:53+0300
технологии
бизнес
россия
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия уделяет особое внимание внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий, а также цифровизации перевозочного процесса, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки". "Особое внимание уделяется цифровизации перевозочного процесса, упрощению административных процедур, внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий. Уже сегодня беспилотная авиационная система прокладывает маршруты в низковысотном пространстве, открывая логистике совершенно новое измерение скорости и доступности", - зачитала приветствие главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе. По словам Никитина, перед отраслью в настоящее время стоит задача перевести потенциал в области низковысотной экономики в системную работу, в том числе через пилотные проекты в конкретных регионах. Накануне Иоффе сообщила, что Минтранс России совместно с федеральными ведомствами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики с применением беспилотников для логистических сервисов. В рамках конкурсного отбора планируется определить регионы, готовые до конца 2027 года запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем.
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192
40
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технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
10:53 18.08.2026
 
Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников

Глава Минтранса Никитин: Россия уделяет особое внимание внедрению беспилотников

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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия уделяет особое внимание внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий, а также цифровизации перевозочного процесса, следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума "Ростки".
"Особое внимание уделяется цифровизации перевозочного процесса, упрощению административных процедур, внедрению интеллектуальных и беспилотных транспортных технологий. Уже сегодня беспилотная авиационная система прокладывает маршруты в низковысотном пространстве, открывая логистике совершенно новое измерение скорости и доступности", - зачитала приветствие главы Минтранса советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.
По словам Никитина, перед отраслью в настоящее время стоит задача перевести потенциал в области низковысотной экономики в системную работу, в том числе через пилотные проекты в конкретных регионах.
Накануне Иоффе сообщила, что Минтранс России совместно с федеральными ведомствами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики с применением беспилотников для логистических сервисов. В рамках конкурсного отбора планируется определить регионы, готовые до конца 2027 года запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем.
 
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