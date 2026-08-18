https://1prime.ru/20260818/rossija-872457320.html
В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников
В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников - 18.08.2026, ПРАЙМ
В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников
Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчат в России, сообщил Минтранс РФ. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:56+0300
2026-08-18T10:56+0300
2026-08-18T10:56+0300
бизнес
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872457320.jpg?1787039801
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчат в России, сообщил Минтранс РФ.
"Что меняется в транспортном законодательстве с 1 сентября … Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой шаг поможет создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО с опытом управления беспилотными системами.
Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, владимир путин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников
Минтранс: требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников смягчат
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчат в России, сообщил Минтранс РФ.
"Что меняется в транспортном законодательстве с 1 сентября … Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой шаг поможет создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО с опытом управления беспилотными системами.
Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.