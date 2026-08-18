https://1prime.ru/20260818/rossija-872457320.html

В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников

В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников - 18.08.2026, ПРАЙМ

В России смягчат требования к состоянию здоровья операторов беспилотников

Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчат в России, сообщил Минтранс РФ. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T10:56+0300

2026-08-18T10:56+0300

2026-08-18T10:56+0300

бизнес

общество

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872457320.jpg?1787039801

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчат в России, сообщил Минтранс РФ. "Что меняется в транспортном законодательстве с 1 сентября … Смягчаются требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой шаг поможет создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО с опытом управления беспилотными системами. Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, владимир путин