https://1prime.ru/20260818/rossija-872458694.html

Россия с нуля создает элементы и материалы для ВСМ и поезда, заявили в РЖД

Россия с нуля создает элементы и материалы для ВСМ и поезда, заявили в РЖД - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россия с нуля создает элементы и материалы для ВСМ и поезда, заявили в РЖД

Россия сама с нуля создает элементы и материалы для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и поезда, все запланированные графики будут выдержаны,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T11:30+0300

2026-08-18T11:30+0300

2026-08-18T11:32+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

петербург

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872458694.jpg?1787041927

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия сама с нуля создает элементы и материалы для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и поезда, все запланированные графики будут выдержаны, сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев. Он выступал во вторник на конференции "PRO//Движение. Транспортные системы управления". В частности, Кобзев рассказал о проекте первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург и создании российского поезда для нее. "Это новый технологический уровень, новое вообще понимание по многим элементам, новые стандарты, новые материалы, в том числе и новые системы организации движения поездов, управления движением поездов", - отметил он. "Главная, наверное, гордость, что это все отечественное: наши специалисты, это наши инженеры, это наши программисты, это наши конструкторы, которые с нуля до конечного продукта, до поезда, до системы управления движением поездов, все это разработали, изготовили, сделали", - подчеркнул топ-менеджер РЖД. По его словам, сейчас ряд этого оборудования проходит тестовые испытания. "Мы абсолютно не сомневаемся в том, что мы выдержим все графики, которые анонсированы", - резюмировал Кобзев. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.

москва

санкт-петербург

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, ржд