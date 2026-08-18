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Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай
Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай
Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщил руководитель Федерального центра... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T12:15+0300
2026-08-18T12:15+0300
2026-08-18T12:15+0300
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агроэкспорт
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
"За первое полугодие 2026 года российский экспорт продовольствия в Китай демонстрирует ускоренную динамику, увеличившись на 44% - до 4,9 миллиарда долларов. Это подтверждает высокий спрос на российскую сельхозпродукцию на китайском рынке", - сказал он.
Ильюшин отметил, что поставки мороженой рыбы выросли на 87%, рапсового масла - на 19%, экспорт соевых бобов увеличился в 3,1 раза, ракообразных - на 20%. Также выросли поставки гороха - на 48%, подсолнечного масла - на 60%, свинины и субпродуктов - на 36%.
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россия, китай, агроэкспорт
РОССИЯ, КИТАЙ, Агроэкспорт
Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай
"Агроэкспорт": Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%
КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество".
"За первое полугодие 2026 года российский экспорт продовольствия в Китай демонстрирует ускоренную динамику, увеличившись на 44% - до 4,9 миллиарда долларов. Это подтверждает высокий спрос на российскую сельхозпродукцию на китайском рынке", - сказал он.
Ильюшин отметил, что поставки мороженой рыбы выросли на 87%, рапсового масла - на 19%, экспорт соевых бобов увеличился в 3,1 раза, ракообразных - на 20%. Также выросли поставки гороха - на 48%, подсолнечного масла - на 60%, свинины и субпродуктов - на 36%.