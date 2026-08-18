https://1prime.ru/20260818/rossija-872461219.html

Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай

Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай

Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщил руководитель Федерального центра... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:15+0300

2026-08-18T12:15+0300

2026-08-18T12:15+0300

россия

китай

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872461219.jpg?1787044542

КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%, до 4,9 миллиарда долларов, сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на полях международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". "За первое полугодие 2026 года российский экспорт продовольствия в Китай демонстрирует ускоренную динамику, увеличившись на 44% - до 4,9 миллиарда долларов. Это подтверждает высокий спрос на российскую сельхозпродукцию на китайском рынке", - сказал он. Ильюшин отметил, что поставки мороженой рыбы выросли на 87%, рапсового масла - на 19%, экспорт соевых бобов увеличился в 3,1 раза, ракообразных - на 20%. Также выросли поставки гороха - на 48%, подсолнечного масла - на 60%, свинины и субпродуктов - на 36%.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, агроэкспорт