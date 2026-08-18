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Рост цен на товары для школы в России оказался ниже инфляции

Рост цен на товары для школы в России оказался ниже инфляции - 18.08.2026, ПРАЙМ

Рост цен на товары для школы в России оказался ниже инфляции

Цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 4,8% в годовом выражении, что ниже общего уровня потребительской инфляции в 5,98%, следует из | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:42+0300

2026-08-18T12:42+0300

2026-08-18T12:51+0300

россия

магаданская область

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 4,8% в годовом выражении, что ниже общего уровня потребительской инфляции в 5,98%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. При оценке инфляции на товары к школе агентство проанализировало средние цены в июле на 20 позиций, включая канцтовары и одежду для детей. Минимальный рост цен зафиксирован на набор фломастеров – на 0,6% в годовом выражении, до 218,62 рубля. Следом идут рюкзаки, средняя цена на которые за год выросла на 2,07%, до 2,7 тысячи рублей. Сильнее всего за год подорожали рубашки для мальчиков - на 8%, до почти 1,4 тысячи рублей, а также авторучки – на 7,89%, до 37,6 рубля. Школьные тетради стали дороже на 7,12% и в среднем по стране в июле стоили 16,86 рубля, учебники – 696,91 рубля, что на 6,47% выше, чем годом ранее. Абсолютным лидером по снижению цен практически во всех товарных группах стала Магаданская область. Здесь зафиксированы рекордные показатели снижения цен: на брюки (на 38,45%) и рубашки для мальчиков (на 37,1%), платья (на 28,44%), блузки (на 24,84%) и юбки (на 22,76%) для девочек, детские футболки (на 18,36%), джемперы (на 18,11%) и карандаши (на 18,2%).

магаданская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, магаданская область