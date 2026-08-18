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Россия и Мьянма обсуждают создание морского порта для крупнотоннажных судов
Россия и Мьянма обсуждают создание морского порта для крупнотоннажных судов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Мьянма обсуждают создание морского порта для крупнотоннажных судов
Россия и Мьянма обсуждают создание морского порта для крупнотоннажных судов, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:27+0300
2026-08-18T19:27+0300
2026-08-18T20:09+0300
россия
мировая экономика
мьянма
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма обсуждают создание морского порта для крупнотоннажных судов, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле."Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов", - сказал глава российского государства в ходе заявлений по итогам переговоров.Путин отметил, что между странами регулярно проводятся двусторонние военно-морские учения у берегов Мьянмы, а также осуществляются заходы кораблей военно-морского флота России в мьянманский порт."Отмечу и ряд многообещающих совместных проектов в промышленности, транспорте и логистике. В Мьянме строится чугуноплавильный завод, предприятие по производству органических удобрений", - рассказал президент.Он добавил, что налаживается сотрудничество на основе подписанного в 2025 году межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и пилотируемой космонавтике.
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россия, мировая экономика, мьянма, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, МЬЯНМА, Владимир Путин
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия и Мьянма обсуждают создание морского порта для крупнотоннажных судов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во вторник провели переговоры в Кремле.
"Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов", - сказал глава российского государства в ходе заявлений по итогам переговоров.
Путин отметил, что между странами регулярно проводятся двусторонние военно-морские учения у берегов Мьянмы, а также осуществляются заходы кораблей военно-морского флота России в мьянманский порт.
"Отмечу и ряд многообещающих совместных проектов в промышленности, транспорте и логистике. В Мьянме строится чугуноплавильный завод, предприятие по производству органических удобрений", - рассказал президент.
Он добавил, что налаживается сотрудничество на основе подписанного в 2025 году межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и пилотируемой космонавтике.