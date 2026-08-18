https://1prime.ru/20260818/rossija-872485662.html

В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей

В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей - 18.08.2026, ПРАЙМ

В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей

Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России",... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T20:58+0300

2026-08-18T20:58+0300

2026-08-18T20:58+0300

россия

единая россия

опора россии

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872485662.jpg?1787075923

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России", сообщается на сайте партии. Отмечается, что предложения озвучили на экспертной сессии по направлению "Современная экономика: конкурентоспособность и развитие" народной программы "Единой России", которая прошла в центральном офисе "Опоры России". "Эксперты предложили включить в народную программу "Единой России" решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики. В числе инициатив — создание благоприятных условий для запуска нового инвестиционного цикла и притока капитала в созидательные проекты, развитие экономики предложения за счет расширения национального производства, открытия и модернизации предприятий и создания новых рабочих мест", - говорится в публикации. В проекте новой народной программы предусмотрено сокращение ограничений, которые могут помешать предпринимателям, снижение административных барьеров и упрощение административных правил. В публикации отметили, что это касается не только малого и среднего бизнеса, но и туризма и креативных индустрий. "Необходимо создавать условия, при которых российские компании смогут инвестировать, открывать и модернизировать производства, внедрять современные технологии и повышать свою конкурентоспособность. Это касается как внутреннего рынка, так и возможностей для продвижения отечественной продукции за рубежом", - цитируют на сайте партии члена Генсовета ЕР, председателя общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александра Калинина. По его словам, в числе задач экономического блока народной программы "Единой России" - укрепление конкурентоспособности отечественной промышленности, в частности, в атомной, космической и нефтегазовой отраслях, авиастроении, судостроении, сельском хозяйстве. Помимо этого, в фокусе внимания партии - развитие транспорта и создание безопасных международных маршрутов. Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, в свою очередь, предложила расширить меры поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, включая обрабатывающую промышленность, науку, образование, туризм, культуру, спорт и креативные индустрии. "Мы продолжим мониторинг, как чувствует себя предпринимательское сообщество, и будем оперативно настраивать систему в интересах потребителей, производителей и развития экономики в целом", - цитируют Когогину на сайте партии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, единая россия, опора россии, госдума