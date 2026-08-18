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В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей - 18.08.2026, ПРАЙМ
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей
Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России",... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:58+0300
2026-08-18T20:58+0300
2026-08-18T20:58+0300
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единая россия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России", сообщается на сайте партии.
Отмечается, что предложения озвучили на экспертной сессии по направлению "Современная экономика: конкурентоспособность и развитие" народной программы "Единой России", которая прошла в центральном офисе "Опоры России".
"Эксперты предложили включить в народную программу "Единой России" решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики. В числе инициатив — создание благоприятных условий для запуска нового инвестиционного цикла и притока капитала в созидательные проекты, развитие экономики предложения за счет расширения национального производства, открытия и модернизации предприятий и создания новых рабочих мест", - говорится в публикации.
В проекте новой народной программы предусмотрено сокращение ограничений, которые могут помешать предпринимателям, снижение административных барьеров и упрощение административных правил. В публикации отметили, что это касается не только малого и среднего бизнеса, но и туризма и креативных индустрий.
"Необходимо создавать условия, при которых российские компании смогут инвестировать, открывать и модернизировать производства, внедрять современные технологии и повышать свою конкурентоспособность. Это касается как внутреннего рынка, так и возможностей для продвижения отечественной продукции за рубежом", - цитируют на сайте партии члена Генсовета ЕР, председателя общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александра Калинина.
По его словам, в числе задач экономического блока народной программы "Единой России" - укрепление конкурентоспособности отечественной промышленности, в частности, в атомной, космической и нефтегазовой отраслях, авиастроении, судостроении, сельском хозяйстве. Помимо этого, в фокусе внимания партии - развитие транспорта и создание безопасных международных маршрутов.
Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, в свою очередь, предложила расширить меры поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, включая обрабатывающую промышленность, науку, образование, туризм, культуру, спорт и креативные индустрии.
"Мы продолжим мониторинг, как чувствует себя предпринимательское сообщество, и будем оперативно настраивать систему в интересах потребителей, производителей и развития экономики в целом", - цитируют Когогину на сайте партии.
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россия, единая россия, опора россии, госдума
РОССИЯ, Единая Россия, Опора России, Госдума
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей
Решение по поддержке отечественных производителей предложили включить в новую программу ЕР
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России", сообщается на сайте партии.
Отмечается, что предложения озвучили на экспертной сессии по направлению "Современная экономика: конкурентоспособность и развитие" народной программы "Единой России", которая прошла в центральном офисе "Опоры России".
"Эксперты предложили включить в народную программу "Единой России" решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики. В числе инициатив — создание благоприятных условий для запуска нового инвестиционного цикла и притока капитала в созидательные проекты, развитие экономики предложения за счет расширения национального производства, открытия и модернизации предприятий и создания новых рабочих мест", - говорится в публикации.
В проекте новой народной программы предусмотрено сокращение ограничений, которые могут помешать предпринимателям, снижение административных барьеров и упрощение административных правил. В публикации отметили, что это касается не только малого и среднего бизнеса, но и туризма и креативных индустрий.
"Необходимо создавать условия, при которых российские компании смогут инвестировать, открывать и модернизировать производства, внедрять современные технологии и повышать свою конкурентоспособность. Это касается как внутреннего рынка, так и возможностей для продвижения отечественной продукции за рубежом", - цитируют на сайте партии члена Генсовета ЕР, председателя общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александра Калинина.
По его словам, в числе задач экономического блока народной программы "Единой России" - укрепление конкурентоспособности отечественной промышленности, в частности, в атомной, космической и нефтегазовой отраслях, авиастроении, судостроении, сельском хозяйстве. Помимо этого, в фокусе внимания партии - развитие транспорта и создание безопасных международных маршрутов.
Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, в свою очередь, предложила расширить меры поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, включая обрабатывающую промышленность, науку, образование, туризм, культуру, спорт и креативные индустрии.
"Мы продолжим мониторинг, как чувствует себя предпринимательское сообщество, и будем оперативно настраивать систему в интересах потребителей, производителей и развития экономики в целом", - цитируют Когогину на сайте партии.