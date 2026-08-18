Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей - 18.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260818/rossija-872485662.html
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей - 18.08.2026, ПРАЙМ
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей
Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России",... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:58+0300
2026-08-18T20:58+0300
россия
единая россия
опора россии
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872485662.jpg?1787075923
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России", сообщается на сайте партии. Отмечается, что предложения озвучили на экспертной сессии по направлению "Современная экономика: конкурентоспособность и развитие" народной программы "Единой России", которая прошла в центральном офисе "Опоры России". "Эксперты предложили включить в народную программу "Единой России" решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики. В числе инициатив — создание благоприятных условий для запуска нового инвестиционного цикла и притока капитала в созидательные проекты, развитие экономики предложения за счет расширения национального производства, открытия и модернизации предприятий и создания новых рабочих мест", - говорится в публикации. В проекте новой народной программы предусмотрено сокращение ограничений, которые могут помешать предпринимателям, снижение административных барьеров и упрощение административных правил. В публикации отметили, что это касается не только малого и среднего бизнеса, но и туризма и креативных индустрий. "Необходимо создавать условия, при которых российские компании смогут инвестировать, открывать и модернизировать производства, внедрять современные технологии и повышать свою конкурентоспособность. Это касается как внутреннего рынка, так и возможностей для продвижения отечественной продукции за рубежом", - цитируют на сайте партии члена Генсовета ЕР, председателя общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александра Калинина. По его словам, в числе задач экономического блока народной программы "Единой России" - укрепление конкурентоспособности отечественной промышленности, в частности, в атомной, космической и нефтегазовой отраслях, авиастроении, судостроении, сельском хозяйстве. Помимо этого, в фокусе внимания партии - развитие транспорта и создание безопасных международных маршрутов. Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, в свою очередь, предложила расширить меры поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, включая обрабатывающую промышленность, науку, образование, туризм, культуру, спорт и креативные индустрии. "Мы продолжим мониторинг, как чувствует себя предпринимательское сообщество, и будем оперативно настраивать систему в интересах потребителей, производителей и развития экономики в целом", - цитируют Когогину на сайте партии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, единая россия, опора россии, госдума
РОССИЯ, Единая Россия, Опора России, Госдума
20:58 18.08.2026
 
В "Единой России" предложили поддержать отечественных производителей

Решение по поддержке отечественных производителей предложили включить в новую программу ЕР

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики предложили включить в новую народную программу "Единой России", сообщается на сайте партии.
Отмечается, что предложения озвучили на экспертной сессии по направлению "Современная экономика: конкурентоспособность и развитие" народной программы "Единой России", которая прошла в центральном офисе "Опоры России".
"Эксперты предложили включить в народную программу "Единой России" решения по поддержке отечественных производителей и стимулированию платформенной экономики. В числе инициатив — создание благоприятных условий для запуска нового инвестиционного цикла и притока капитала в созидательные проекты, развитие экономики предложения за счет расширения национального производства, открытия и модернизации предприятий и создания новых рабочих мест", - говорится в публикации.
В проекте новой народной программы предусмотрено сокращение ограничений, которые могут помешать предпринимателям, снижение административных барьеров и упрощение административных правил. В публикации отметили, что это касается не только малого и среднего бизнеса, но и туризма и креативных индустрий.
"Необходимо создавать условия, при которых российские компании смогут инвестировать, открывать и модернизировать производства, внедрять современные технологии и повышать свою конкурентоспособность. Это касается как внутреннего рынка, так и возможностей для продвижения отечественной продукции за рубежом", - цитируют на сайте партии члена Генсовета ЕР, председателя общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александра Калинина.
По его словам, в числе задач экономического блока народной программы "Единой России" - укрепление конкурентоспособности отечественной промышленности, в частности, в атомной, космической и нефтегазовой отраслях, авиастроении, судостроении, сельском хозяйстве. Помимо этого, в фокусе внимания партии - развитие транспорта и создание безопасных международных маршрутов.
Первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, в свою очередь, предложила расширить меры поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях, включая обрабатывающую промышленность, науку, образование, туризм, культуру, спорт и креативные индустрии.
"Мы продолжим мониторинг, как чувствует себя предпринимательское сообщество, и будем оперативно настраивать систему в интересах потребителей, производителей и развития экономики в целом", - цитируют Когогину на сайте партии.
 
РОССИЯЕдиная РоссияОпора РоссииГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала