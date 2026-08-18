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Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран Азии - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран Азии
Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран Азии - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран Азии
Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран, большинство из которых расположены в Азии, следует из данных Минтранса РФ и аэропортов России, которые... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T00:20+0300
2026-08-18T00:20+0300
бизнес
россия
москва
сирия
армения
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран, большинство из которых расположены в Азии, следует из данных Минтранса РФ и аэропортов России, которые изучило РИА Новости. В воскресенье авиакомпания Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, таким образом Сирия стала 37 страной, куда доступны прямые перелеты из России. Ранее в августе были возобновлены рейсы между Москвой и Багдадом. Большинство маршрутов из России выполняются в страны Западной Азии - напрямую долететь можно в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию. Прямые рейсы есть во все пять государств Центральной Азии - Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Кроме того, перелеты есть в четыре государства в Южной Азии - это Афганистан, Индия, Иран и Мальдивы. В Восточной и Юго-Восточной Азии доступны по три страны - КНР, КНДР и Монголия, а также Вьетнам, Индонезия и Таиланд. Еще 6 направлений доступно россиянам в Африке - это Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. Меньше всего стран с открытыми прямыми перелетами в Россию находятся в Европе - это Сербия и Белоруссия. Больше всего рейсов из России в летнем сезоне 2026 года выполняется в Турцию, Египет и Китай. Также популярностью пользуются маршруты в Узбекистан и Армению, следует из расчетов.
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бизнес, россия, москва, сирия, армения
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИРИЯ, АРМЕНИЯ
00:20 18.08.2026
 
Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран Азии

Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран, большинство из которых находятся в Азии

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран, большинство из которых расположены в Азии, следует из данных Минтранса РФ и аэропортов России, которые изучило РИА Новости.
В воскресенье авиакомпания Syrian Air возобновила рейсы между Дамаском и Москвой, таким образом Сирия стала 37 страной, куда доступны прямые перелеты из России. Ранее в августе были возобновлены рейсы между Москвой и Багдадом.
Большинство маршрутов из России выполняются в страны Западной Азии - напрямую долететь можно в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию. Прямые рейсы есть во все пять государств Центральной Азии - Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
Кроме того, перелеты есть в четыре государства в Южной Азии - это Афганистан, Индия, Иран и Мальдивы. В Восточной и Юго-Восточной Азии доступны по три страны - КНР, КНДР и Монголия, а также Вьетнам, Индонезия и Таиланд.
Еще 6 направлений доступно россиянам в Африке - это Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. Меньше всего стран с открытыми прямыми перелетами в Россию находятся в Европе - это Сербия и Белоруссия.
Больше всего рейсов из России в летнем сезоне 2026 года выполняется в Турцию, Египет и Китай. Также популярностью пользуются маршруты в Узбекистан и Армению, следует из расчетов.
 
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