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Две трети россиян поддержали удаленную работу для мам с дошкольниками

Две трети россиян поддержали удаленную работу для мам с дошкольниками - 18.08.2026, ПРАЙМ

Две трети россиян поддержали удаленную работу для мам с дошкольниками

Предоставление возможности удаленной работы женщинам, воспитывающим детей до семи лет, поддерживают 64% россиян, такие данные приводятся в исследовании... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:08+0300

2026-08-18T15:08+0300

2026-08-18T16:47+0300

общество

россия

superjob

госдума

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Предоставление возможности удаленной работы женщинам, воспитывающим детей до семи лет, поддерживают 64% россиян, такие данные приводятся в исследовании SuperJob. Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил внести изменения в ТК РФ и предоставить право работать удаленно не менее двух дней в неделю женщинам с детьми в возрасте до семи лет. "64% россиян поддержали инициативу депутата позволить женщинам с детьми до 7 лет работать удаленно не менее двух дней в неделю. Женщины одобряют идею чаще мужчин (69% и 59% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет поддерживают нововведение 74%, среди граждан старше 45 лет — 49%", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте сервиса. В исследовании уточняется, что граждане с доходом от 100 тысяч рублей менее лояльны к идее депутата (55-59%), чем зарабатывающие меньше (69%). Что же касается родителей, имеющих детей до семи лет, то среди них уровень поддержки инициативы — 67%. Причем матери одобряют инициативу чаще отцов (71% и 66% соответственно). Опрос был проведен среди граждан России старше 18 лет во всех регионах в период с 5 по 13 августа. Размер выборки - 1600 респондентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, superjob, госдума