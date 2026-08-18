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Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов
Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов
Россияне столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов, в том числе онлайн-банков, кинотеатров и операторов связи, следует из данных детектора по... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T21:43+0300
2026-08-18T21:43+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россияне столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов, в том числе онлайн-банков, кинотеатров и операторов связи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным Detector404, сейчас перебоями работают банки, в частности на проблемы жалуются клиенты Т-Банка, онлайн-кинотеатры, включая "Иви" и "Кион". О проблемах в работе сообщают клиенты ряда операторы связи - Lovit, Seven Sky, "Мегафона" и "Билайна". Больше всего жалоб отправляют пользователи "Мегафона" - 1,4 сбоев за последний час. Большая часть жалоб поступает из Москвы, Московской и Самарской областей, отмечается на странице детектора. Также замечания к работе сервисов фиксируются в Нижегородской области и Санкт-Петербурге.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
40
технологии, бизнес, россия, москва, самарская область, нижегородская область, мегафон, билайн
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Самарская область, Нижегородская область, Мегафон, Билайн
21:43 18.08.2026
 
Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

Detector404: россияне столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россияне столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов, в том числе онлайн-банков, кинотеатров и операторов связи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным Detector404, сейчас перебоями работают банки, в частности на проблемы жалуются клиенты Т-Банка, онлайн-кинотеатры, включая "Иви" и "Кион". О проблемах в работе сообщают клиенты ряда операторы связи - Lovit, Seven Sky, "Мегафона" и "Билайна". Больше всего жалоб отправляют пользователи "Мегафона" - 1,4 сбоев за последний час.
Большая часть жалоб поступает из Москвы, Московской и Самарской областей, отмечается на странице детектора. Также замечания к работе сервисов фиксируются в Нижегородской области и Санкт-Петербурге.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАСамарская областьНижегородская областьМегафонБилайн
 
 
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