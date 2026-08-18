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Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов - 18.08.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

Россияне столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов, в том числе онлайн-банков, кинотеатров и операторов связи, следует из данных детектора по... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T21:43+0300

2026-08-18T21:43+0300

2026-08-18T21:43+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россияне столкнулись с проблемами в работе интернет-сервисов, в том числе онлайн-банков, кинотеатров и операторов связи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным Detector404, сейчас перебоями работают банки, в частности на проблемы жалуются клиенты Т-Банка, онлайн-кинотеатры, включая "Иви" и "Кион". О проблемах в работе сообщают клиенты ряда операторы связи - Lovit, Seven Sky, "Мегафона" и "Билайна". Больше всего жалоб отправляют пользователи "Мегафона" - 1,4 сбоев за последний час. Большая часть жалоб поступает из Москвы, Московской и Самарской областей, отмечается на странице детектора. Также замечания к работе сервисов фиксируются в Нижегородской области и Санкт-Петербурге.

москва

самарская область

нижегородская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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