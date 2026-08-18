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Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий
Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий - 18.08.2026, ПРАЙМ
Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий
Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий: в регионах накоплен опыт формирования культурной идентичности, отражающейся в народном... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:26+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий: в регионах накоплен опыт формирования культурной идентичности, отражающейся в народном искусстве, гастрономии и других ремеслах, говорится в проекте Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Потенциал роста российской креативной экономики обусловлен наличием в субъектах Российской Федерации значимых ресурсов культурной идентичности и локального культурного кода, в том числе в сферах народных художественных промыслов и ремесел, гастрономии, а также брендинга территорий", - говорится в тексте проекта стратегии. Отмечается, что Россия в условиях построения суверенной экономической модели развивает креативные индустрии по пути, отличающемуся от западных подходов: креативный потенциал концентрируется не только в мегаполисах, но и в малых городах, а также сельских поселениях. Локальные креативные продукты получают устойчивое конкурентное преимущество как на внутреннем, так и на международном рынках, отмечается в проекте. "Значительная доля расходов потребителей на локальные бренды, достигшая 68,2 процента в 2023 году, свидетельствует о сформировавшемся предпочтении товаров и услуг, отражающих уникальный культурный код территорий", - говорится в документе. Для продвижения креативных индустрий существенно важно создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), а также наличие в ряде регионов таких платформ поддержки, как профильные площадки, институты развития, потенциальные креативные кластеры, указывается в проекте. По данным Росстата, за 2020–2025 годы объем валовой добавленной стоимости креативных индустрий увеличился на 55,8% (без учета инфляции), в то время как валовой внутренний продукт страны в целом вырос на 15,1%. Это означает, что креативная экономика растет почти в четыре раза быстрее общей экономики, поясняется в документе.
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россия, технологии, росстат
РОССИЯ, Технологии, Росстат
14:26 18.08.2026
 
Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий

Стратегия развития креативной экономики в России до 2036 года: в регионах накоплен опыт

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия обладает высоким потенциалом для развития креативных индустрий: в регионах накоплен опыт формирования культурной идентичности, отражающейся в народном искусстве, гастрономии и других ремеслах, говорится в проекте Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Потенциал роста российской креативной экономики обусловлен наличием в субъектах Российской Федерации значимых ресурсов культурной идентичности и локального культурного кода, в том числе в сферах народных художественных промыслов и ремесел, гастрономии, а также брендинга территорий", - говорится в тексте проекта стратегии.
Отмечается, что Россия в условиях построения суверенной экономической модели развивает креативные индустрии по пути, отличающемуся от западных подходов: креативный потенциал концентрируется не только в мегаполисах, но и в малых городах, а также сельских поселениях.
Локальные креативные продукты получают устойчивое конкурентное преимущество как на внутреннем, так и на международном рынках, отмечается в проекте.
"Значительная доля расходов потребителей на локальные бренды, достигшая 68,2 процента в 2023 году, свидетельствует о сформировавшемся предпочтении товаров и услуг, отражающих уникальный культурный код территорий", - говорится в документе.
Для продвижения креативных индустрий существенно важно создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), а также наличие в ряде регионов таких платформ поддержки, как профильные площадки, институты развития, потенциальные креативные кластеры, указывается в проекте.
По данным Росстата, за 2020–2025 годы объем валовой добавленной стоимости креативных индустрий увеличился на 55,8% (без учета инфляции), в то время как валовой внутренний продукт страны в целом вырос на 15,1%. Это означает, что креативная экономика растет почти в четыре раза быстрее общей экономики, поясняется в документе.
 
РОССИЯТехнологииРосстат
 
 
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