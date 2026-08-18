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Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет, заявил посол
Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет, заявил посол - 18.08.2026, ПРАЙМ
Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет, заявил посол
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T17:12+0300
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КАЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Сферы сотрудничества постоянно расширяются. Доля расчетов в национальных валютах неуклонно растет", - сказал дипломат на пленарном заседании форума "Ростки". По его словам, стороны планомерно продвигают крупные стратегические проекты в атомной энергетике и аэрокосмической отрасли. Пекин и Москва развивают сотрудничество как в традиционных, так и в новых отраслях: цифровой экономике, биомедицине, искусственном интеллекте, уточнил посол. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
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россия, китай, пекин, москва
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, МОСКВА
Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет, заявил посол
Посол КНР в России Ханьхуэй: доля расчетов в национальных валютах растет