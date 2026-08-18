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"Ростелеком" объяснил сбои в работе интернет-сервисов в Москве

"Ростелеком" объяснил сбои в работе интернет-сервисов в Москве - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Ростелеком" объяснил сбои в работе интернет-сервисов в Москве

"Ростелеком" на фоне сбоев ряда интернет-сервисов в Москве и Подмосковье объяснил РИА Новости, что на стороне электроснабжающей организации произошла авария,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T22:23+0300

2026-08-18T22:23+0300

2026-08-18T22:23+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" на фоне сбоев ряда интернет-сервисов в Москве и Подмосковье объяснил РИА Новости, что на стороне электроснабжающей организации произошла авария, из-за чего пропало основное электропитание, а для работы интернета компания задействовала резервные источники питания. Во вторник вечером жители Москвы и Подмосковья начали сообщать о проблемах в работе интернет-сервисов, в том числе онлайн-банков, кинотеатров и операторов связи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Позже столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что энергоснабжение в нескольких районах Москвы было временно отключено во вторник, в настоящее время оно осуществляется в штатном режиме. Технологических нарушений на энергообъектах "Россети Московский регион" нет, сообщала компания. "На период отсутствия основного электропитания, из-за аварии на стороне электроснабжающей организации, задействованы резервные источники, включая дизельгенераторные установки. Аварийная бригада Россетей приступила к работе по восстановлению основного питания", - сообщили в "Ростелекоме". В компании отметили, что предпринимают все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. В свою очередь в "Рег.ру" пояснили РИА Новости, что сбой в работе ресурсов связан не с внутренней инфраструктурой, а с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. "Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в Рег.ру", - добавили там.

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