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В Румынии дизтопливо подорожало спустя 48 часов после снижения акциза
В Румынии дизтопливо подорожало спустя 48 часов после снижения акциза - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Румынии дизтопливо подорожало спустя 48 часов после снижения акциза
Стоимость дизельного топлива в Румынии вновь начала расти спустя 48 часов после снижения правительством акциза, сообщает экономический портал Profit.ro. | 18.08.2026, ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива в Румынии вновь начала расти спустя 48 часов после снижения правительством акциза, сообщает экономический портал Profit.ro. Ранее министерство финансов Румынии объявило о временном снижении акциза на стандартное дизельное топливо на 20%. Мера действует с 16 по 31 августа 2026 года: размер акциза уменьшен на 560,86 лея за 1 тысячу литров (около 123 долларов) и составляет 2 243,43 лея за 1 тысячу литров (около 493 долларов). Решение было принято после резкого роста международных котировок и цен на топливо внутри страны. "Крупные сети автозаправочных станций в Румынии во вторник повысили стоимость дизельного топлива вопреки недавнему сокращению государственных акцизов. Подорожание зафиксировано всего через 48 часов после масштабного снижения стоимости горючего, вызванного урезанием акцизного сбора на 20%", - сообщает издание. Как отмечает портал, в настоящее время средняя цена одного литра дизеля достигла 10,13 лея (2,25 доллара). Согласно подсчетам портала, после корректировки цен один литр дизеля на станциях Rompetrol, MOL и OMV обойдется водителям в 10,2 лея (около 2,3 доллара). Очередной скачок цен на топливном рынке Румынии спровоцировали атаки украинских военных на танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Бухарест импортирует из Казахстана около 63% всей потребляемой нефти. Правительство Румынии в конце июля у объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии.
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мировая экономика, румыния, бухарест, казахстан, mol, omv
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, Бухарест, КАЗАХСТАН, MOL, OMV
В Румынии дизтопливо подорожало спустя 48 часов после снижения акциза
Profit.ro: в Румынии дизтопливо вновь подорожало спустя 48 часов после снижения акциза
КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива в Румынии вновь начала расти спустя 48 часов после снижения правительством акциза, сообщает экономический портал Profit.ro.
Ранее министерство финансов Румынии объявило о временном снижении акциза на стандартное дизельное топливо на 20%. Мера действует с 16 по 31 августа 2026 года: размер акциза уменьшен на 560,86 лея за 1 тысячу литров (около 123 долларов) и составляет 2 243,43 лея за 1 тысячу литров (около 493 долларов). Решение было принято после резкого роста международных котировок и цен на топливо внутри страны.
"Крупные сети автозаправочных станций в Румынии во вторник повысили стоимость дизельного топлива вопреки недавнему сокращению государственных акцизов. Подорожание зафиксировано всего через 48 часов после масштабного снижения стоимости горючего, вызванного урезанием акцизного сбора на 20%", - сообщает издание.
Как отмечает портал, в настоящее время средняя цена одного литра дизеля достигла 10,13 лея (2,25 доллара). Согласно подсчетам портала, после корректировки цен один литр дизеля на станциях Rompetrol, MOL и OMV обойдется водителям в 10,2 лея (около 2,3 доллара).
Очередной скачок цен на топливном рынке Румынии спровоцировали атаки украинских военных на танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Бухарест импортирует из Казахстана около 63% всей потребляемой нефти.
Правительство Румынии в конце июля у объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии.