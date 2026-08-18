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“Угадайте дно”. Стоит ли сейчас покупать валюту

“Угадайте дно”. Стоит ли сейчас покупать валюту - 18.08.2026, ПРАЙМ

“Угадайте дно”. Стоит ли сейчас покупать валюту

Летнее ослабление рубля выглядит драматично только на графике. За два месяца доллар прибавил около 11 рублей. Это движение складывается из нескольких... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T03:03+0300

2026-08-18T03:03+0300

2026-08-18T03:03+0300

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Летнее ослабление рубля выглядит драматично только на графике. За два месяца доллар прибавил около 11 рублей. Это движение складывается из нескольких экономических причин. О том, стоит ли сейчас покупать валюту, агентству "Прайм" рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Первая причина — в нефтяных деньгах. Средняя цена Urals опустилась с 86,52 доллара за баррель в мае до 63,52 в июне . Продажи валюты нефинансовыми компаниями при этом удержались высоко — 27,7 млрд долларов за июнь. Сдвинулась вторая сторона рынка: спрос тех же компаний на валюту вырос за месяц на 24,1%, до 1,1 трлн рублей. Банк России прямо связывает коррекцию рубля с этим ростом покупок.Вторая причина — техническая, ее обычно не замечают. С 1 июля ЦБ сократил продажи валюты в рамках зеркалирования трат ФНБ с 4,62 млрд до 0,58 млрд рублей в день, почти в восемь раз . Минфин по бюджетному правилу докупал валюту и золото на 9,91 млрд рублей ежедневно . Государство поменяло сторону сделки, и рынок это почувствовал. Третья причина — в топливе: перебои на нефтепереработке заставили нарастить закупки бензина и дизеля за рубежом, а импорт оплачивается валютой.Снижение ключевой ставки ЦБ до 14% 24 июля добавило фон. Рублевые вклады теряют привлекательность, но при инфляции, которую регулятор ждет в коридоре от 6 до 7%, депозит по-прежнему обыгрывает валютную наличность."Отметка 80 сама по себе для экономики ничего не значит. Это круглое число для заголовков. Аномалией была скорее весна с курсом около 71 рубля, когда экспортеры теряли рублевую выручку, а бюджет недобирал доходы. Сейчас курс возвращается к уровню, который экономика переваривает спокойно", — пояснил Русяев.В базовом сценарии эксперт ждет коридор от 80 до 84 рублей к концу августа, от 82 до 86 — к концу сентября, от 84 до 88 — к концу года. Сценарий держится на отсутствии нефтяного обвала и новых ограничений. Если поездка или крупная трата запланирована на осень, валюту разумно набирать частями, равными долями раз в одну-две недели. Такой подход усредняет цену и снимает задачу угадывания дна. Если расходов в валюте не планируется, покупка доллара превращается в ставку без срока и без дохода, говорит эксперт.

https://1prime.ru/20260817/dollar-872416746.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, рынок, доллар сша, инвестиции