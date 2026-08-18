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Рынок перелили

Рынок перелили - 18.08.2026, ПРАЙМ

Рынок перелили

Индекс Мосбиржи в понедельник потерял еще 2%, и от ралли последних недель осталось менее 50%. Курс бенчмарка падал ниже 2100 пунктов, но на фоне перепроданности | 18.08.2026, ПРАЙМ

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2026-08-18T10:12+0300

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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник потерял еще 2%, и от ралли последних недель осталось менее 50%. Курс бенчмарка падал ниже 2100 пунктов, но на фоне перепроданности пытается отбиться выше — это важная техническая поддержка, от которой допускается хотя бы отскок в сторону 2200 пунктов. О большем пока говорить рано на фоне нескончаемых продаж со стороны нерезидентов, острой геополитики и монетарной неопределенности со ставкой ЦБ.Сильнее рынка за вчера — акции банка МКБ (+3,5%). Ралли продолжается, в понедельник курс снова обновил исторические максимумы, а сегодня утром поднимался уже над 12,6 рубля. Здесь больше спекуляций на фоне низкой ликвидности — кто-то скупает акции в процессе реорганизации бизнеса. Фундаментально текущий биржевой курс сильно завышен — оценка по 6 рублей.Слабее рынка — акции ВК (-6,3%). Акции исторически очень волатильные и всегда опережают индекс. Бумаги ИТ-компании падали к 130 рублям, и здесь уже поддержка. На отскоке широкого рынка они наверняка будут быстрее идти вверх, и сопротивлением там значится район 140 рублей.Рубль относительно доллара и евро упал до минимумов осени прошлого года, а против юаня курс нацвалюты откатил к значениям февраля 2025 года. Доллар уже за 85, евро выше 98,3, а биржевой юань был под 12,7. Спрос на валюту превышает предложение, и такая ситуация может сохраниться до начала осени, тем не менее курсы уже реализовали потенциалы укрепления и вскоре могут пойти в технический откат.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

рынок, торги, мосбиржа, россия, акции