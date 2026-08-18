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Рынок акций России отскочил после затяжного снижения

Рынок акций России отскочил после затяжного снижения - 18.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций России отскочил после затяжного снижения

Российский рынок акций после затяжного снижения отскакивает, отыгрывая его часть при поддержке дорожающей нефти и ослабшего рубля, следует из данных торгов и... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T15:32+0300

2026-08-18T15:32+0300

2026-08-18T15:43+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после затяжного снижения отскакивает, отыгрывая его часть при поддержке дорожающей нефти и ослабшего рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.11 мск рос на 2,9% - до 2 166,76 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,51% - до 91,32 доллара за баррель. "Российский рынок сегодня бодро отскочил от отметки 2100 пунктов, фактически подтвердив, что вчерашнее закрытие ниже этого уровня было ложным пробоем. Мы считаем, что локальная коррекция после роста более чем на 22% уже завершилась и рынок находится на пороге формирования долгосрочного восходящего тренда", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Ключевыми опорными точками могут стать район 1900 пунктов, сформированный во время предыдущего обвала, и текущий минимум вблизи 2100 пунктов, указал эксперт. Дополнительную поддержку российским акциям оказывают ослабленный рубль и нефть в районе 92 доллара за баррель, добавляет он. "Улучшению рыночных настроений может способствовать позитивная динамика на рынке нефти, где котировки Brent закрепились выше 90 долларов США за баррель, хотя и отступают от дневных максимумов. Кроме того, поддержку рынку акций может оказывать ослабление рубля, которое наблюдается практически непрерывно с начала августа", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Дополнительную поддержку рынок получает от стабилизации на рынке облигаций, где доходность 10-летних ОФЗ показывает снижение на 11 базисных пунктов, опустившись ниже 16%, добавил он. При этом движение носит, скорее, технический характер на фоне четырех сессий снижения подряд, а дополнительную опору рынку с вечера понедельника оказывает нефть, считает, в свою очередь, Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ Акции ДВМП резко растут (+10,90%) после сообщения об одобрении властями совместного предприятия "Росатома" и дубайского портового оператора DP World, отметил Владимир Чернов из Frededom Global. Также в лидерах роста акции "Московского кредитного банка" (+11,18%), "Фармсинтеза" (+10,26%), "Самолета" (+9,68%), "Сегежи" (+8,15%), "Генетико" (+6,59%). Снижаются акции "ПИКа" (−0,49%). Прогнозы Лозовой ожидает, что основная торговая сессия завершится в "зеленой зоне", выше 2140 пунктов. Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в области 2100 пунктов, прогнозирует Дудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, сша, владимир чернов, мосбиржа, финам, фг "финам"