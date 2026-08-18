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Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5%

Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5% - 18.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5%

Российский рынок акций после череды сессий снижения развернулся вверх, продемонстрировав рост более 2,5%, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:27+0300

2026-08-18T19:27+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после череды сессий снижения развернулся вверх, продемонстрировав рост более 2,5%, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,62% - до 2148,13 пункта, долларовый РТС - на 2,44%, до 794,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 786,49 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,62%, до 91,43 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и смогли восстановиться от важных краткосрочных поддержек 2075 пунктов и 780 пунктов соответственно. Нисходящая коррекция предыдущих дней сменилась техническим ростом, развитие которого на данный момент представляется вполне возможным при отсутствии веских негативных фундаментальных сигналов", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индекс Мосбиржи после череды "красных" сессий развернулся вверх, на пике превысив 2160 пунктов. Технически отскок от 2100 пунктов вполне закономерен. Когда рынок переходит в состояние перепроданности, достаточно отсутствия нового негатива, чтобы сформировалось восходящее движение. В части геополитики пока сохраняется неопределенность", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном визите американских переговорщиков, о деталях будет объявлено, как только они станут известны. "В первую очередь такая динамика наблюдалась в рамках коррекции после резкого падения за последние дни. В моменте к этому располагал также рост цен на сырье на фоне разочарований в перспективах деэскалации на Ближнем Востоке и отдельные корпоративные события", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения Лидерами роста сегодня стали акции Московского кредитного банка (+16,35%), видимо, после завершения сделки присоединения Дальневосточного банка в первой декаде августа и на ожиданиях позитивных результатов от консолидации итогов работы банка в отчетности по МСФО за 3 квартал, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах роста - акции "Самолета" (+9,31%), "ДВМП" (+7,60%), "Сегежи" (+7,09%), "ТМК" (+6,70%). В лидерах снижения - привилегированные акции "Башнефти" (−0,32%). Прогнозы "Нас ждет день важных публикаций, прежде всего в контексте ожиданий по ключевой ставке: ЦБ опубликует информацию по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат – недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль", - напомнил Смирнов. Индекс Мосбиржи в середине недели может двигаться в диапазоне 2080 – 2180 пунктов, прогнозирует он. "В целом у индекса Мосбиржи есть потенциал и к дальнейшему восстановительному росту в сторону 2170 пунктов, но фундаментального улучшения пока не произошло, и в краткосрочной перспективе риски для российских активов не ушли", - делится Григорьев. Мильчакова считает, что завтра индекс Мосбиржи будет показывать движение в диапазоне 2120-2220 пунктов.

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рынок, торги, акции, ближний восток, елена кожухова, юрий ушаков, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал"