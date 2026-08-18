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Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5% - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5%
Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5% - 18.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5%
Российский рынок акций после череды сессий снижения развернулся вверх, продемонстрировав рост более 2,5%, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:27+0300
2026-08-18T19:39+0300
рынок
торги
акции
ближний восток
елена кожухова
юрий ушаков
мосбиржа
ртс
ик "велес капитал"
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после череды сессий снижения развернулся вверх, продемонстрировав рост более 2,5%, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,62% - до 2148,13 пункта, долларовый РТС - на 2,44%, до 794,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 786,49 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,62%, до 91,43 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и смогли восстановиться от важных краткосрочных поддержек 2075 пунктов и 780 пунктов соответственно. Нисходящая коррекция предыдущих дней сменилась техническим ростом, развитие которого на данный момент представляется вполне возможным при отсутствии веских негативных фундаментальных сигналов", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индекс Мосбиржи после череды "красных" сессий развернулся вверх, на пике превысив 2160 пунктов. Технически отскок от 2100 пунктов вполне закономерен. Когда рынок переходит в состояние перепроданности, достаточно отсутствия нового негатива, чтобы сформировалось восходящее движение. В части геополитики пока сохраняется неопределенность", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном визите американских переговорщиков, о деталях будет объявлено, как только они станут известны. "В первую очередь такая динамика наблюдалась в рамках коррекции после резкого падения за последние дни. В моменте к этому располагал также рост цен на сырье на фоне разочарований в перспективах деэскалации на Ближнем Востоке и отдельные корпоративные события", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения Лидерами роста сегодня стали акции Московского кредитного банка (+16,35%), видимо, после завершения сделки присоединения Дальневосточного банка в первой декаде августа и на ожиданиях позитивных результатов от консолидации итогов работы банка в отчетности по МСФО за 3 квартал, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах роста - акции "Самолета" (+9,31%), "ДВМП" (+7,60%), "Сегежи" (+7,09%), "ТМК" (+6,70%). В лидерах снижения - привилегированные акции "Башнефти" (−0,32%). Прогнозы "Нас ждет день важных публикаций, прежде всего в контексте ожиданий по ключевой ставке: ЦБ опубликует информацию по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат – недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль", - напомнил Смирнов. Индекс Мосбиржи в середине недели может двигаться в диапазоне 2080 – 2180 пунктов, прогнозирует он. "В целом у индекса Мосбиржи есть потенциал и к дальнейшему восстановительному росту в сторону 2170 пунктов, но фундаментального улучшения пока не произошло, и в краткосрочной перспективе риски для российских активов не ушли", - делится Григорьев. Мильчакова считает, что завтра индекс Мосбиржи будет показывать движение в диапазоне 2120-2220 пунктов.
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, торги, акции, ближний восток, елена кожухова, юрий ушаков, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал"
Рынок, Торги, Акции, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Елена Кожухова, Юрий Ушаков, Мосбиржа, РТС, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
19:27 18.08.2026 (обновлено: 19:39 18.08.2026)
 
Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5%

Российский рынок акций после череды сессий вырос более 2,5%

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после череды сессий снижения развернулся вверх, продемонстрировав рост более 2,5%, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,62% - до 2148,13 пункта, долларовый РТС - на 2,44%, до 794,59 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,85%, до 786,49 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожает на 0,62%, до 91,43 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и смогли восстановиться от важных краткосрочных поддержек 2075 пунктов и 780 пунктов соответственно. Нисходящая коррекция предыдущих дней сменилась техническим ростом, развитие которого на данный момент представляется вполне возможным при отсутствии веских негативных фундаментальных сигналов", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Индекс Мосбиржи после череды "красных" сессий развернулся вверх, на пике превысив 2160 пунктов. Технически отскок от 2100 пунктов вполне закономерен. Когда рынок переходит в состояние перепроданности, достаточно отсутствия нового негатива, чтобы сформировалось восходящее движение. В части геополитики пока сохраняется неопределенность", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему пока нечего сообщить о возможном визите американских переговорщиков, о деталях будет объявлено, как только они станут известны.
"В первую очередь такая динамика наблюдалась в рамках коррекции после резкого падения за последние дни. В моменте к этому располагал также рост цен на сырье на фоне разочарований в перспективах деэскалации на Ближнем Востоке и отдельные корпоративные события", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и падения

Лидерами роста сегодня стали акции Московского кредитного банка (+16,35%), видимо, после завершения сделки присоединения Дальневосточного банка в первой декаде августа и на ожиданиях позитивных результатов от консолидации итогов работы банка в отчетности по МСФО за 3 квартал, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global.
В лидерах роста - акции "Самолета" (+9,31%), "ДВМП" (+7,60%), "Сегежи" (+7,09%), "ТМК" (+6,70%).
В лидерах снижения - привилегированные акции "Башнефти" (−0,32%).

Прогнозы

"Нас ждет день важных публикаций, прежде всего в контексте ожиданий по ключевой ставке: ЦБ опубликует информацию по инфляционным ожиданиям населения в августе, Росстат – недельный отчет по инфляции и данные по ценам производителей за июль", - напомнил Смирнов.
Индекс Мосбиржи в середине недели может двигаться в диапазоне 2080 – 2180 пунктов, прогнозирует он.
"В целом у индекса Мосбиржи есть потенциал и к дальнейшему восстановительному росту в сторону 2170 пунктов, но фундаментального улучшения пока не произошло, и в краткосрочной перспективе риски для российских активов не ушли", - делится Григорьев.
Мильчакова считает, что завтра индекс Мосбиржи будет показывать движение в диапазоне 2120-2220 пунктов.
 
РынокТоргиАкцииБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕлена КожуховаЮрий УшаковМосбиржаРТСИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
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