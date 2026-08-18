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РЖД рассказали о цифровых грузовых железнодорожных станциях с элементами ИИ

РЖД рассказали о цифровых грузовых железнодорожных станциях с элементами ИИ - 18.08.2026, ПРАЙМ

РЖД рассказали о цифровых грузовых железнодорожных станциях с элементами ИИ

РЖД в ближайшие несколько лет планируют сделать на сети 20 цифровых грузовых железнодорожных станций с элементами искусственного интеллекта (ИИ), сообщил первый | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T12:58+0300

2026-08-18T12:58+0300

2026-08-18T13:02+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. РЖД в ближайшие несколько лет планируют сделать на сети 20 цифровых грузовых железнодорожных станций с элементами искусственного интеллекта (ИИ), сообщил первый замгендиректора компании Сергей Кобзев. Он выступал во вторник на конференции "PRO//Движение. Транспортные системы управления". Он напомнил о проекте цифровизации с элементами искусственного интеллекта сортировочной станции Челябинск-Главный. "Да, там, может быть, не в том понимании, как мы уже тут везде в СМИ и в печати цитируем, что такое искусственный интеллект, как работает нейронная сеть, но тем не менее многие элементы там реализованы. И мы планируем в ближайшие несколько лет… есть целевая программа, таких станций у нас решающих 20, все 20 станций сделать по такому же образу и подобию", - сообщил Кобзев. Главным результатом реализации таких проектов, пояснил Кобзев, является ускорение движения вагона и груза, а также пунктуальность доставки в то время, когда это выгодно клиенту. РЖД в начале 2026 года августа сообщили, что завершают первый этап испытаний Центра автоматизации маневровой работы. Это "мозг" цифровой железнодорожной станции, который управляет движением внутри железнодорожного узла. Тестирование комплекса проводилось на сортировочной станции Челябинск-Главный (пилотная площадка реализации проекта).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, ржд