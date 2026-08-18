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В РЖД ожидают, что технологии ВСМ будут работать и на обычных дорогах - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В РЖД ожидают, что технологии ВСМ будут работать и на обычных дорогах
В РЖД ожидают, что технологии ВСМ будут работать и на обычных дорогах - 18.08.2026, ПРАЙМ
В РЖД ожидают, что технологии ВСМ будут работать и на обычных дорогах
Многие технологические решения и технические устройства, разработанные в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), будут работать и на... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:04+0300
2026-08-18T13:04+0300
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Многие технологические решения и технические устройства, разработанные в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), будут работать и на железных дорогах с обычными скоростями, ожидает первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев. Он выступал во вторник на конференции "PRO//Движение. Транспортные системы управления". В частности, Кобзев сказал о проекте первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург и создании для нее материалов, устройств, систем организации движения поездов и самого российского поезда. "И в этой части предполагаем, что многие технологические решения, технические устройства перейдут и будут работать уже на обычных железных дорогах с обычными скоростями", - сообщил Кобзев. Ранее он отметил, что Россия сама с нуля создает элементы и материалы для ВСМ и поезда, все запланированные графики будут выдержаны. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, РЖД
13:04 18.08.2026
 
В РЖД ожидают, что технологии ВСМ будут работать и на обычных дорогах

Замгендиректора РЖД Кобзев: многие решения по ВСМ будут работать и на обычных дорогах

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Многие технологические решения и технические устройства, разработанные в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), будут работать и на железных дорогах с обычными скоростями, ожидает первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев.
Он выступал во вторник на конференции "PRO//Движение. Транспортные системы управления". В частности, Кобзев сказал о проекте первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург и создании для нее материалов, устройств, систем организации движения поездов и самого российского поезда.
"И в этой части предполагаем, что многие технологические решения, технические устройства перейдут и будут работать уже на обычных железных дорогах с обычными скоростями", - сообщил Кобзев.
Ранее он отметил, что Россия сама с нуля создает элементы и материалы для ВСМ и поезда, все запланированные графики будут выдержаны.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургРЖД
 
 
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