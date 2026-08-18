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Президент Молдавии выступила за продолжение транзита украинского зерна - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Президент Молдавии выступила за продолжение транзита украинского зерна
Президент Молдавии выступила за продолжение транзита украинского зерна - 18.08.2026, ПРАЙМ
Президент Молдавии выступила за продолжение транзита украинского зерна
Президент Молдавии Майя Санду считает, что Кишинев должен продолжать содействовать транзиту украинской сельскохозяйственной продукции, несмотря на протесты... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:01+0300
2026-08-18T16:51+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
молдавия
кишинев
киев
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду считает, что Кишинев должен продолжать содействовать транзиту украинской сельскохозяйственной продукции, несмотря на протесты молдавских фермеров, соответствующее заявление глава республики сделала в эфире общественного радио "Молдова 1". Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается. "Конечно, нужно найти решение, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев. Власти Молдавии должны одновременно учитывать интересы Украины и защищать собственных производителей", -сказала Санду. Местные сельхозпроизводители отмечают, что из-за логистических и таможенных блокировок экспорт молдавского зерна может оказаться под угрозой. В период с 2022 по 2023 год фермеры уже сталкивались с подобной ситуацией и продавали продукцию ниже себестоимости, поскольку основные транспортные мощности резервировались под нужды украинских аграриев. В ближайшие дни аграрии рассчитывают обсудить проблему с представителями министерства инфраструктуры, государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" и экспортерами. Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур.️
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сельское хозяйство, мировая экономика, молдавия, кишинев, киев, майя санду
Сельское хозяйство, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Киев, Майя Санду
13:01 18.08.2026 (обновлено: 16:51 18.08.2026)
 
Президент Молдавии выступила за продолжение транзита украинского зерна

Санду: Кишинев должен содействовать транзиту украинской сельхозпродукции

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КИШИНЕВ, 18 авг – ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду считает, что Кишинев должен продолжать содействовать транзиту украинской сельскохозяйственной продукции, несмотря на протесты молдавских фермеров, соответствующее заявление глава республики сделала в эфире общественного радио "Молдова 1".
Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается.
"Конечно, нужно найти решение, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев. Власти Молдавии должны одновременно учитывать интересы Украины и защищать собственных производителей", -сказала Санду.
Местные сельхозпроизводители отмечают, что из-за логистических и таможенных блокировок экспорт молдавского зерна может оказаться под угрозой. В период с 2022 по 2023 год фермеры уже сталкивались с подобной ситуацией и продавали продукцию ниже себестоимости, поскольку основные транспортные мощности резервировались под нужды украинских аграриев.
В ближайшие дни аграрии рассчитывают обсудить проблему с представителями министерства инфраструктуры, государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" и экспортерами. Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур.️
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаМОЛДАВИЯКишиневКиевМайя Санду
 
 
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