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США ввели санкции против представителей МУС
США ввели санкции против представителей МУС - 18.08.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против представителей МУС
США ввели санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и Абдулая Сей, сообщило во вторник американское министерство финансов. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:23+0300
2026-08-18T20:23+0300
2026-08-18T20:23+0300
общество
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ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. США ввели санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и Абдулая Сей, сообщило во вторник американское министерство финансов. "В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были включены следующие лица: Томоко Аканэ,… Абдулай Сей", - говорится в сообщении.
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общество , мировая экономика, сша
Общество , Мировая экономика, США
США ввели санкции против представителей МУС
США ввели санкции против представителей МУС Томоко Аканэ и Абдулая Сей