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Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц
Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц - 18.08.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц
Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц, предложение распространяется на покупку новых автомобилей в дилерских центрах, сообщает пресс-служба банка. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:29+0300
2026-08-18T10:29+0300
бизнес
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц, предложение распространяется на покупку новых автомобилей в дилерских центрах, сообщает пресс-служба банка. Лизинг - долгосрочная аренда имущества с правом выкупа. Ключевое отличие от кредита заключается в том, что при лизинге предмет покупки принадлежит лизинговой компании до окончания платежей, при кредите - сразу покупателю. "Сбер расширяет возможности приобретения автомобилей: теперь купить машину по субсидированной программе от автопроизводителей можно не только в кредит, но и в лизинг. Оформляя его, клиент получает автомобиль в полное пользование, а при ежемесячном внесении средств в конце срока действия договора становится собственником - без дополнительного выкупного платежа", - говорится в сообщении. "Предложение распространяется на покупку новых автомобилей в дилерских центрах", - добавляется там. Продукт уже доступен в 16 городах-миллионниках, а к концу года появится во всех регионах присутствия банка, где можно оформить автокредит от Сбербанка. Оформить автолизинг могут граждане России в возрасте от 21 года. Ежемесячный платеж сопоставим с автокредитным, а первоначальный взнос по лизинговым платежам составляет от 20%. Также возможен трейд-ин. Уточняется, что лизинг на автомобили оформляется на срок от 48 до 84 месяцев, с возможностью досрочного выкупа через полгода. В Сбербанке отметили, что автолизинг для физлиц создан в ответ на растущий спрос среди самозанятых граждан и микропредпринимателей. "При оформлении каско и оплате штрафов будут действовать стандартные для автомобилистов условия и цены, ведь при покупке в автолизинг клиент оформляет автомобиль на себя", - также говорится в сообщении.
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бизнес, банки, финансы, сбербанк
Бизнес, Банки, Финансы, Сбербанк
10:29 18.08.2026
 
Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц

Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Сбербанк запустил автолизинг для физических лиц, предложение распространяется на покупку новых автомобилей в дилерских центрах, сообщает пресс-служба банка.
Лизинг - долгосрочная аренда имущества с правом выкупа. Ключевое отличие от кредита заключается в том, что при лизинге предмет покупки принадлежит лизинговой компании до окончания платежей, при кредите - сразу покупателю.
"Сбер расширяет возможности приобретения автомобилей: теперь купить машину по субсидированной программе от автопроизводителей можно не только в кредит, но и в лизинг. Оформляя его, клиент получает автомобиль в полное пользование, а при ежемесячном внесении средств в конце срока действия договора становится собственником - без дополнительного выкупного платежа", - говорится в сообщении.
"Предложение распространяется на покупку новых автомобилей в дилерских центрах", - добавляется там.
Продукт уже доступен в 16 городах-миллионниках, а к концу года появится во всех регионах присутствия банка, где можно оформить автокредит от Сбербанка.
Оформить автолизинг могут граждане России в возрасте от 21 года. Ежемесячный платеж сопоставим с автокредитным, а первоначальный взнос по лизинговым платежам составляет от 20%. Также возможен трейд-ин.
Уточняется, что лизинг на автомобили оформляется на срок от 48 до 84 месяцев, с возможностью досрочного выкупа через полгода.
В Сбербанке отметили, что автолизинг для физлиц создан в ответ на растущий спрос среди самозанятых граждан и микропредпринимателей.
"При оформлении каско и оплате штрафов будут действовать стандартные для автомобилистов условия и цены, ведь при покупке в автолизинг клиент оформляет автомобиль на себя", - также говорится в сообщении.
 
БизнесБанкиФинансыСбербанк
 
 
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