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Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября

Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября - 18.08.2026, ПРАЙМ

Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября

Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября, если россияне сохранят высокий интерес к курорту в осенние месяцы, сообщил РИА Новости турагент в... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T13:52+0300

2026-08-18T13:52+0300

2026-08-18T13:52+0300

туризм

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анталья

турция

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АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября, если россияне сохранят высокий интерес к курорту в осенние месяцы, сообщил РИА Новости турагент в Анталье Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, именно динамика спроса со стороны российских путешественников станет одним из ключевых факторов, определяющих продолжительность сезона. "Сезон в Анталье можно будет продлить до октября, если регион останется популярным у российских туристов осенью", - заявил Бильгинер. Он отметил, что Анталья обладает необходимой туристической инфраструктурой и климатическими условиями для сохранения высокого потока отдыхающих после завершения традиционного летнего периода. Анталья остается одним из главных направлений отдыха российских туристов в Турции. В январе-июне 2026 года Анталью воздушным путем посетили 1,28 миллиона российских туристов. РФ стала крупнейшим иностранным рынком региона, опередив Германию и Великобританию.

анталья

турция

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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, германия