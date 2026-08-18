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Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября
Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября - 18.08.2026, ПРАЙМ
Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября
Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября, если россияне сохранят высокий интерес к курорту в осенние месяцы, сообщил РИА Новости турагент в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T13:52+0300
2026-08-18T13:52+0300
туризм
бизнес
россия
анталья
турция
германия
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АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября, если россияне сохранят высокий интерес к курорту в осенние месяцы, сообщил РИА Новости турагент в Анталье Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, именно динамика спроса со стороны российских путешественников станет одним из ключевых факторов, определяющих продолжительность сезона. "Сезон в Анталье можно будет продлить до октября, если регион останется популярным у российских туристов осенью", - заявил Бильгинер. Он отметил, что Анталья обладает необходимой туристической инфраструктурой и климатическими условиями для сохранения высокого потока отдыхающих после завершения традиционного летнего периода. Анталья остается одним из главных направлений отдыха российских туристов в Турции. В январе-июне 2026 года Анталью воздушным путем посетили 1,28 миллиона российских туристов. РФ стала крупнейшим иностранным рынком региона, опередив Германию и Великобританию.
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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, германия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
13:52 18.08.2026
 
Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября

Турагент Бильгинер: турсезон в Анталье может продлиться до октября

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АНКАРА, 18 авг - ПРАЙМ. Туристический сезон в Анталье может продлиться до октября, если россияне сохранят высокий интерес к курорту в осенние месяцы, сообщил РИА Новости турагент в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
По его словам, именно динамика спроса со стороны российских путешественников станет одним из ключевых факторов, определяющих продолжительность сезона.
"Сезон в Анталье можно будет продлить до октября, если регион останется популярным у российских туристов осенью", - заявил Бильгинер.
Он отметил, что Анталья обладает необходимой туристической инфраструктурой и климатическими условиями для сохранения высокого потока отдыхающих после завершения традиционного летнего периода.
Анталья остается одним из главных направлений отдыха российских туристов в Турции. В январе-июне 2026 года Анталью воздушным путем посетили 1,28 миллиона российских туристов. РФ стала крупнейшим иностранным рынком региона, опередив Германию и Великобританию.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАнтальяТУРЦИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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