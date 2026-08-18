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В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена"

В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена" - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена"

Своеобразный "черный рынок" по получению слотов на оформление шенгенской визы образовался в Турции из-за проблем с подачей документов, с которыми среди прочих... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T09:32+0300

2026-08-18T09:32+0300

2026-08-18T09:32+0300

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СТАМБУЛ, 18 авг - ПРАЙМ. Своеобразный "черный рынок" по получению слотов на оформление шенгенской визы образовался в Турции из-за проблем с подачей документов, с которыми среди прочих сталкиваются россияне, выяснило РИА Новости. Слоты на подачу документов в Турции в большинство стран ЕС разлетаются мгновенно, а желающим записаться приходится конкурировать не только друг с другом, но и с ботами, которые в автоматическом режиме мгновенно бронируют вновь открывшиеся слоты на подачу. "Обратились в одно из агентств, они ловили слот через бота, но за четыре месяца так и не смогли. В итоге нам вернули деньги, но жаль потраченного времени", - рассказала россиянка Анастасия. Как выяснило РИА Новости, актуальные расценки на бронирование слотов через агентства, которые выкупают их заранее с помощью ботов, составляют около 200-250 евро с человека. Россияне могут обратиться как к турецким агентствам, так и к "русскоговорящим", активно рекламирующим свои услуги в чатах соотечественников и релокантов. При этом гарантий получения слота никто не даст даже после обращения к агентствам. В частности, несколько проживающих в Стамбуле и Анталье россиян рассказали РИА Новости, что одно из таких агентств за несколько месяцев так и не смогло "выбить" слоты. "Ждали слот пять месяцев, но безрезультатно - бот агентства не сумел найти свободное окошко", - сказал Виктор. Некоторым туристам удается поймать слот своими силами - как правило, для этого требуется проверять сайты консульств и визовых центров почти круглосуточно с разных устройств. После резонанса в соцсетях проблемой занялся назначенный в этом году министром юстиции Акын Гюрлек, который сообщил 11 августа об успешной операции силовиков по задержанию 42 подозреваемых участников схем с продажей слотов на подачу документов. Министр отметил, что из-за действий подобных фирм получение слотов превратилось в невыполнимую задачу. Гюрлек сообщил, что подозреваемые с января 2024 года по июль 2026 получили от 41 тысячи клиентов около 918 миллионов лир (более 19 миллионов долларов).

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бизнес, общество , мировая экономика, турция, стамбул, анталья, ес, визы, шенгенская виза, туризм