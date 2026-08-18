https://1prime.ru/20260818/shengen-872452210.html
В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена"
В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена" - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена"
Своеобразный "черный рынок" по получению слотов на оформление шенгенской визы образовался в Турции из-за проблем с подачей документов, с которыми среди прочих... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T09:32+0300
2026-08-18T09:32+0300
2026-08-18T09:32+0300
бизнес
общество
мировая экономика
турция
стамбул
анталья
ес
визы
шенгенская виза
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866634969_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_5de2f183385a567c24ac7caadd09317a.jpg
СТАМБУЛ, 18 авг - ПРАЙМ. Своеобразный "черный рынок" по получению слотов на оформление шенгенской визы образовался в Турции из-за проблем с подачей документов, с которыми среди прочих сталкиваются россияне, выяснило РИА Новости. Слоты на подачу документов в Турции в большинство стран ЕС разлетаются мгновенно, а желающим записаться приходится конкурировать не только друг с другом, но и с ботами, которые в автоматическом режиме мгновенно бронируют вновь открывшиеся слоты на подачу. "Обратились в одно из агентств, они ловили слот через бота, но за четыре месяца так и не смогли. В итоге нам вернули деньги, но жаль потраченного времени", - рассказала россиянка Анастасия. Как выяснило РИА Новости, актуальные расценки на бронирование слотов через агентства, которые выкупают их заранее с помощью ботов, составляют около 200-250 евро с человека. Россияне могут обратиться как к турецким агентствам, так и к "русскоговорящим", активно рекламирующим свои услуги в чатах соотечественников и релокантов. При этом гарантий получения слота никто не даст даже после обращения к агентствам. В частности, несколько проживающих в Стамбуле и Анталье россиян рассказали РИА Новости, что одно из таких агентств за несколько месяцев так и не смогло "выбить" слоты. "Ждали слот пять месяцев, но безрезультатно - бот агентства не сумел найти свободное окошко", - сказал Виктор. Некоторым туристам удается поймать слот своими силами - как правило, для этого требуется проверять сайты консульств и визовых центров почти круглосуточно с разных устройств. После резонанса в соцсетях проблемой занялся назначенный в этом году министром юстиции Акын Гюрлек, который сообщил 11 августа об успешной операции силовиков по задержанию 42 подозреваемых участников схем с продажей слотов на подачу документов. Министр отметил, что из-за действий подобных фирм получение слотов превратилось в невыполнимую задачу. Гюрлек сообщил, что подозреваемые с января 2024 года по июль 2026 получили от 41 тысячи клиентов около 918 миллионов лир (более 19 миллионов долларов).
https://1prime.ru/20260817/atory-872418857.html
турция
стамбул
анталья
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866634969_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1339eb94740bdbb14262a407d6e9fb33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , мировая экономика, турция, стамбул, анталья, ес, визы, шенгенская виза, туризм
Бизнес, Общество , Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, Анталья, ЕС, визы, шенгенская виза, Туризм
В Турции появился "черный рынок" по оформлению "шенгена"
В Турции образовался "черный рынок" по выдаче слотов на оформление шенгенской визы
СТАМБУЛ, 18 авг - ПРАЙМ. Своеобразный "черный рынок" по получению слотов на оформление шенгенской визы образовался в Турции из-за проблем с подачей документов, с которыми среди прочих сталкиваются россияне, выяснило РИА Новости.
Слоты на подачу документов в Турции
в большинство стран ЕС
разлетаются мгновенно, а желающим записаться приходится конкурировать не только друг с другом, но и с ботами, которые в автоматическом режиме мгновенно бронируют вновь открывшиеся слоты на подачу.
"Обратились в одно из агентств, они ловили слот через бота, но за четыре месяца так и не смогли. В итоге нам вернули деньги, но жаль потраченного времени", - рассказала россиянка Анастасия.
Как выяснило РИА Новости, актуальные расценки на бронирование слотов через агентства, которые выкупают их заранее с помощью ботов, составляют около 200-250 евро с человека.
Россияне могут обратиться как к турецким агентствам, так и к "русскоговорящим", активно рекламирующим свои услуги в чатах соотечественников и релокантов. При этом гарантий получения слота никто не даст даже после обращения к агентствам. В частности, несколько проживающих в Стамбуле
и Анталье
россиян рассказали РИА Новости, что одно из таких агентств за несколько месяцев так и не смогло "выбить" слоты.
"Ждали слот пять месяцев, но безрезультатно - бот агентства не сумел найти свободное окошко", - сказал Виктор.
Некоторым туристам удается поймать слот своими силами - как правило, для этого требуется проверять сайты консульств и визовых центров почти круглосуточно с разных устройств.
После резонанса в соцсетях проблемой занялся назначенный в этом году министром юстиции Акын Гюрлек, который сообщил 11 августа об успешной операции силовиков по задержанию 42 подозреваемых участников схем с продажей слотов на подачу документов. Министр отметил, что из-за действий подобных фирм получение слотов превратилось в невыполнимую задачу.
Гюрлек сообщил, что подозреваемые с января 2024 года по июль 2026 получили от 41 тысячи клиентов около 918 миллионов лир (более 19 миллионов долларов).
Горящие туры в Турцию исчезли как класс