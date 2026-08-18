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"Шереметьево" объявил тендер на декорирование своих залов к Новому году

"Шереметьево" объявил тендер на декорирование своих залов к Новому году - 18.08.2026, ПРАЙМ

"Шереметьево" объявил тендер на декорирование своих залов к Новому году

Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на услуги декорирования своих залов к новогодним праздникам, готов заплатить до 11,5 миллионов рублей,... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T20:37+0300

2026-08-18T20:37+0300

2026-08-18T20:37+0300

бизнес

москва

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Международный аэропорт "Шереметьево" объявил тендер на услуги декорирования своих залов к новогодним праздникам, готов заплатить до 11,5 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок. АО "МАШ" объявило конкурс на право заключения договора на оказание услуг по новогоднему оформлению аэропорта "Шереметьево". Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 11,5 миллионов рублей. "Разработать и описать оригинальную идею и дизайн-проект оформления терминалов B, C, D в форме альбома эскизов (привязки к фотографиям территорий терминалов) с учетом масштаба", - говорится в документации закупки. Визуальная и техническая концепция проекта должна отвечать современным международным тенденциям в новогоднем и рождественском оформлении крупных инфраструктурных объектов, отмечает заказчик, добавляя, что концепция может содержать элементы традиционной национальной символики России. Заказчик допускает использование декоративных элементов со своего склада примерно на 10% от всего оформления, остальное должно быть новым. Смонтировать украшения подрядчик должен в период с 13 по 25 ноября включительно. Демонтировать - в период с 15 по 26 января 2027 года. Заказчик отмечает, что целями оказания услуги являются создание праздничной атмосферы в терминалах аэропорта, соответствующей национальным и международным традициям Нового года и Рождества, а также позиционирование гостеприимства и высокого уровня сервиса крупнейшего аэропорта России. Еще одна цель - формирование позитивного впечатления о "Шереметьево", Москве и России. Кроме того, праздничное оформление, по мнению заказчика, может повысить лояльность к бренду "Шереметьево". Итоги конкурса планируют подвести 9 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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