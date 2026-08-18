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В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков
В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков
Стоимость бензина в Швейцарии продолжает расти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр Аи-95 приближается к 2 франкам (210 рублей), следует из данных... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:27+0300
2026-08-18T19:38+0300
ближний восток
ормузский пролив
европа
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ЖЕНЕВА, 18 авг – ПРАЙМ. Стоимость бензина в Швейцарии продолжает расти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр Аи-95 приближается к 2 франкам (210 рублей), следует из данных крупнейшей ассоциации автомобилистов страны Touring Club Suisse (TCS), с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно трекеру средней стоимости бензина по стране, на 15 августа литр Аи-95 стоил 1,97 франка (206 рублей) – рекорд для этого года. Литр Аи-98 обходится в 2,08 франка (218 рублей), а литр дизеля – в 2,22 франка (232 рубля). На начало февраля стоимость литра Аи-95 составляла 1,61 франка, а дизеля – 1,73 франка. Таким образом, цена на бензин подскочила на 22%, а на дизельное топливо – на 28% после начала конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин TCS называет перебои в транспортировке нефти через Ормузский пролив, приведшие к сокращению объемов поставок сырой нефти в Европу, а также засуху и низкий уровень воды в Рейне, которые также затрудняют речные перевозки топлива. Как отмечает порта 24heures, рекордная цена на бензин, отмеченная после начала конфликта на Украине в 2022 году, однако, еще не побита. Тогда стоимость горючего взлетела до 2,30 франка за литр. TCS предлагает автомобилистам онлайн-трекер, отслеживающий АЗС с наиболее низкими на данный момент ценами на топливо.
ближний восток
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ближний восток, ормузский пролив, европа
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ЕВРОПА
19:27 18.08.2026 (обновлено: 19:38 18.08.2026)
 
В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков

TCS: бензин в Швейцарии подорожал до 2 франков из-за кризиса на Ближнем Востоке

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ЖЕНЕВА, 18 авг – ПРАЙМ. Стоимость бензина в Швейцарии продолжает расти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр Аи-95 приближается к 2 франкам (210 рублей), следует из данных крупнейшей ассоциации автомобилистов страны Touring Club Suisse (TCS), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно трекеру средней стоимости бензина по стране, на 15 августа литр Аи-95 стоил 1,97 франка (206 рублей) – рекорд для этого года. Литр Аи-98 обходится в 2,08 франка (218 рублей), а литр дизеля – в 2,22 франка (232 рубля).
На начало февраля стоимость литра Аи-95 составляла 1,61 франка, а дизеля – 1,73 франка. Таким образом, цена на бензин подскочила на 22%, а на дизельное топливо – на 28% после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Среди причин TCS называет перебои в транспортировке нефти через Ормузский пролив, приведшие к сокращению объемов поставок сырой нефти в Европу, а также засуху и низкий уровень воды в Рейне, которые также затрудняют речные перевозки топлива.
Как отмечает порта 24heures, рекордная цена на бензин, отмеченная после начала конфликта на Украине в 2022 году, однако, еще не побита. Тогда стоимость горючего взлетела до 2,30 франка за литр.
TCS предлагает автомобилистам онлайн-трекер, отслеживающий АЗС с наиболее низкими на данный момент ценами на топливо.
 
БЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливЕВРОПА
 
 
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