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В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков

В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков - 18.08.2026, ПРАЙМ

В Швейцарии бензин подорожал до 2 франков

Стоимость бензина в Швейцарии продолжает расти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр Аи-95 приближается к 2 франкам (210 рублей), следует из данных... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T19:27+0300

2026-08-18T19:27+0300

2026-08-18T19:38+0300

ближний восток

ормузский пролив

европа

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ЖЕНЕВА, 18 авг – ПРАЙМ. Стоимость бензина в Швейцарии продолжает расти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, цена за литр Аи-95 приближается к 2 франкам (210 рублей), следует из данных крупнейшей ассоциации автомобилистов страны Touring Club Suisse (TCS), с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно трекеру средней стоимости бензина по стране, на 15 августа литр Аи-95 стоил 1,97 франка (206 рублей) – рекорд для этого года. Литр Аи-98 обходится в 2,08 франка (218 рублей), а литр дизеля – в 2,22 франка (232 рубля). На начало февраля стоимость литра Аи-95 составляла 1,61 франка, а дизеля – 1,73 франка. Таким образом, цена на бензин подскочила на 22%, а на дизельное топливо – на 28% после начала конфликта на Ближнем Востоке. Среди причин TCS называет перебои в транспортировке нефти через Ормузский пролив, приведшие к сокращению объемов поставок сырой нефти в Европу, а также засуху и низкий уровень воды в Рейне, которые также затрудняют речные перевозки топлива. Как отмечает порта 24heures, рекордная цена на бензин, отмеченная после начала конфликта на Украине в 2022 году, однако, еще не побита. Тогда стоимость горючего взлетела до 2,30 франка за литр. TCS предлагает автомобилистам онлайн-трекер, отслеживающий АЗС с наиболее низкими на данный момент ценами на топливо.

ближний восток

ормузский пролив

европа

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ближний восток, ормузский пролив, европа