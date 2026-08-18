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Посол рассказал о задержаниях грузовых судов с россиянами в Швеции

Посол рассказал о задержаниях грузовых судов с россиянами в Швеции - 18.08.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал о задержаниях грузовых судов с россиянами в Швеции

Шведские власти с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в состав экипажей которых входили среди прочих россияне, заявил в интервью... | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T08:29+0300

2026-08-18T08:29+0300

2026-08-18T12:29+0300

бизнес

россия

швеция

судоходство

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Шведские власти с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в состав экипажей которых входили среди прочих россияне, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швеции Сергей Беляев. "С декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Стокгольм подозревал в обслуживании интересов внешней торговли России", - сказал глава дипмиссии. Беляев напомнил, что одно из задержанных судов - сухогруз "Адлер" - шло под российским флагом и было быстро отпущено. По словам главы дипмиссии, у шведских правоохранительных органов, по их собственному признанию, не было достаточных оснований для удержания судна "ни с точки зрения международного права, ни исходя из национального законодательства Швеции". "В течение 2026 года шведы "перехватили" еще четыре судна. Все они ходили под иностранными флагами и принадлежат компаниям, зарегистрированным в третьих странах. В этой связи посольство России в Швеции вмешивалось в ситуацию исключительно в контексте защиты законных прав и интересов российских граждан, входивших в состав экипажей этих судов", - добавил посол.Он уточнил, что россиянин из экипажа задержанного Швецией судна все еще удерживается в стране, консульский отдел посольства находится с ним в регулярном контакте."На деле речь идет о политически мотивированных действиях в целях давления на коммерческих операторов, работающих в интересах внешней торговли России. При этом задержание судов, осуществляющих мирный проход через шведские территориальные воды, на основании принадлежности к некоему "теневому флоту" и нахождения в санкционных списках ЕС является дискриминацией и нарушением международного морского права", - сказал Беляев.Посол отметил, что в международном праве такого юридического понятия как "теневой флот", а санкции Евросоюза не являются международными, одобренными Организацией Объединенных Наций."В настоящее время особенно драматично складывается ситуация вокруг сухогруза "Каффа", который шведская сторона намеревается передать украинским властям в рамках дела о якобы запросе о правовой помощи в связи с обвинениями в адрес судна о вывозе неких ресурсов с территории Крыма, который Киев и Стокгольм не желают рассматривать как российский регион", - сказал глава дипмиссии.По словам Беляева, это наглядное подтверждение курса Швеции на "противостояние с Россией и стремления нанести России наибольший ущерб"."Перспектив изменения этого курса не просматривается. Нам как государству в целом, а также российским экономическим и транспортным операторам надо делать из этого соответствующие выводы", - подчеркнул посол.В РФ ранее заявляли, что Запад пытается отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления. Первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявлял, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ.В Москве также называли действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века".

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бизнес, россия, швеция, судоходство