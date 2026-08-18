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"Откровенное пиратство": в Швеции испугались провокаций в отношении России - 18.08.2026, ПРАЙМ
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"Откровенное пиратство": в Швеции испугались провокаций в отношении России
"Откровенное пиратство": в Швеции испугались провокаций в отношении России - 18.08.2026, ПРАЙМ
"Откровенное пиратство": в Швеции испугались провокаций в отношении России
Швеция рискует окончательно превратиться во врага России, если передаст Украине захваченные торговые суда, пишет ИноСМИ со ссылкой на эфир SwebbTV. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T16:52+0300
2026-08-18T16:52+0300
мировая экономика
россия
швеция
украина
судоходство
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Швеция рискует окончательно превратиться во врага России, если передаст Украине захваченные торговые суда, пишет ИноСМИ со ссылкой на эфир SwebbTV."Власти сделали Швецию совоюющей стороной в конфликте между Россией и Украиной. Мы занялись откровенным пиратством против Москвы и провоцируем ее настолько, что скоро та будет видеть в нас "только врага", — утверждается в передаче шведского телеканала.В эфире телеканала SwebbTV журналистка Крис Форсне заявила, что власти Швеции, поддерживая Украину финансово и оружием, сделали страну участницей противостояния с Россией против воли народа."Что все это значит? Мы что, страна в состоянии войны? Судя по всему, да. По крайней мере, с точки зрения России, мы однозначно стали совоюющей стороной", — посетовала она.В начале августа Верховный суд Швеции оставил в силе решение о передаче Украине задержанного сухогруза "Каффа", следовавшего под флагом Гвинеи из России в Испанию. Посол РФ в Швеции Сергей Беляев назвал это наглядным подтверждением курса Стокгольма на конфронтацию с Москвой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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швеция
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мировая экономика, россия, швеция, украина, судоходство
Мировая экономика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, судоходство
16:52 18.08.2026
 
"Откровенное пиратство": в Швеции испугались провокаций в отношении России

Форсне: Швеция против воли народа стала соучастницей конфликта России и Украины

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Швеция рискует окончательно превратиться во врага России, если передаст Украине захваченные торговые суда, пишет ИноСМИ со ссылкой на эфир SwebbTV.
"Власти сделали Швецию совоюющей стороной в конфликте между Россией и Украиной. Мы занялись откровенным пиратством против Москвы и провоцируем ее настолько, что скоро та будет видеть в нас "только врага", — утверждается в передаче шведского телеканала.
В эфире телеканала SwebbTV журналистка Крис Форсне заявила, что власти Швеции, поддерживая Украину финансово и оружием, сделали страну участницей противостояния с Россией против воли народа.
"Что все это значит? Мы что, страна в состоянии войны? Судя по всему, да. По крайней мере, с точки зрения России, мы однозначно стали совоюющей стороной", — посетовала она.
В начале августа Верховный суд Швеции оставил в силе решение о передаче Украине задержанного сухогруза "Каффа", следовавшего под флагом Гвинеи из России в Испанию. Посол РФ в Швеции Сергей Беляев назвал это наглядным подтверждением курса Стокгольма на конфронтацию с Москвой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Транспортировка нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2026
Демонтаж неизбежен: Запад предупредили о риске пиратства в отношении России
10 августа, 15:42
 
Мировая экономикаРОССИЯШВЕЦИЯУКРАИНАсудоходство
 
 
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