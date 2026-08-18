https://1prime.ru/20260818/sirija-872485210.html

Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии

Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии - 18.08.2026, ПРАЙМ

Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии

Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии, заявил министр иностранных дел страны Асаад аш-Шибани | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T20:34+0300

2026-08-18T20:34+0300

2026-08-18T20:34+0300

сирия

дамаск

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872485210.jpg?1787074467

БЕЙРУТ, 18 авг — ПРАЙМ. Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии, заявил министр иностранных дел страны Асаад аш-Шибани на совместной пресс-конференции с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Дамаске. "Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии", — приводит слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA. Министр отметил, что новое руководство Сирии стремится к сотрудничеству с международным сообществом в сфере мирного использования атомной энергии. По его словам, сотрудничество между Сирией и МАГАТЭ достигло продвинутых стадий, при этом прозрачность является принципиальным выбором Дамаска во взаимодействии с агентством. Сирия является членом МАГАТЭ с 1963 года и на протяжении десятилетий сотрудничала с агентством в сфере мирного использования атомной энергии. Взаимодействие включает применение ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях и других гражданских областях, а также выполнение соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

сирия

дамаск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сирия, дамаск, рафаэль гросси, магатэ