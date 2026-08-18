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Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии
Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии - 18.08.2026, ПРАЙМ
Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии
Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии, заявил министр иностранных дел страны Асаад аш-Шибани | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T20:34+0300
2026-08-18T20:34+0300
2026-08-18T20:34+0300
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БЕЙРУТ, 18 авг — ПРАЙМ. Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии, заявил министр иностранных дел страны Асаад аш-Шибани на совместной пресс-конференции с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Дамаске.
"Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии", — приводит слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA.
Министр отметил, что новое руководство Сирии стремится к сотрудничеству с международным сообществом в сфере мирного использования атомной энергии. По его словам, сотрудничество между Сирией и МАГАТЭ достигло продвинутых стадий, при этом прозрачность является принципиальным выбором Дамаска во взаимодействии с агентством.
Сирия является членом МАГАТЭ с 1963 года и на протяжении десятилетий сотрудничала с агентством в сфере мирного использования атомной энергии. Взаимодействие включает применение ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях и других гражданских областях, а также выполнение соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.
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сирия, дамаск, рафаэль гросси, магатэ
СИРИЯ, Дамаск, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Сирия подтвердила право на мирное использование атомной энергии
Глава МИД Аш-Шибани: Сирия подтверждает право на мирное использование атомной энергии
БЕЙРУТ, 18 авг — ПРАЙМ. Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии, заявил министр иностранных дел страны Асаад аш-Шибани на совместной пресс-конференции с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Дамаске.
"Сирия подтверждает свое суверенное и законное право на гражданское и мирное использование атомной энергии", — приводит слова аш-Шибани сирийское государственное агентство SANA.
Министр отметил, что новое руководство Сирии стремится к сотрудничеству с международным сообществом в сфере мирного использования атомной энергии. По его словам, сотрудничество между Сирией и МАГАТЭ достигло продвинутых стадий, при этом прозрачность является принципиальным выбором Дамаска во взаимодействии с агентством.
Сирия является членом МАГАТЭ с 1963 года и на протяжении десятилетий сотрудничала с агентством в сфере мирного использования атомной энергии. Взаимодействие включает применение ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях и других гражданских областях, а также выполнение соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.