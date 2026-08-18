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Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ

Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ - 18.08.2026, ПРАЙМ

Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ

Склады Wildberries на неделе подверглись скоординированной серии атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 18.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-18T07:15+0300

2026-08-18T07:15+0300

2026-08-18T07:15+0300

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Склады Wildberries на неделе подверглись скоординированной серии атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в трех регионах России", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что под удары беспилотников ВСУ, в частности, попали распределительные центры маркетплейса в Республике Башкортостан, Воронежской и Московской областях.

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