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Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ
Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ - 18.08.2026, ПРАЙМ
Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ
Склады Wildberries на неделе подверглись скоординированной серии атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T07:15+0300
2026-08-18T07:15+0300
россия
московская область
всу
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Склады Wildberries на неделе подверглись скоординированной серии атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в трех регионах России", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что под удары беспилотников ВСУ, в частности, попали распределительные центры маркетплейса в Республике Башкортостан, Воронежской и Московской областях.
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россия, московская область, всу
РОССИЯ, Московская область, ВСУ
07:15 18.08.2026
 
Склады Wildberries подверглись скоординированной серии атак ВСУ

Мирошник: склады Wildberries на неделе подверглись скоординированной серии атак ВСУ

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Склады Wildberries на неделе подверглись скоординированной серии атак ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в трех регионах России", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что под удары беспилотников ВСУ, в частности, попали распределительные центры маркетплейса в Республике Башкортостан, Воронежской и Московской областях.
 
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