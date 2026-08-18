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В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию в 2026 году - 18.08.2026, ПРАЙМ
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В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию в 2026 году
В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию в 2026 году - 18.08.2026, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию в 2026 году
Мужчины в возрасте 64 лет и женщины при достижении 59 лет могут в 2026 году выйти на страховую пенсию по старости, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T10:20+0300
2026-08-18T10:20+0300
общество
социальный фонд
пенсия
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мужчины в возрасте 64 лет и женщины при достижении 59 лет могут в 2026 году выйти на страховую пенсию по старости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. "В этом году на пенсию выходят мужчины 64 лет и женщины, которым исполнилось 59 лет. Это мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что для возникновения права на соответствующую пенсию необходимо иметь не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов. Ранее в пресс-службе Социального фонда России сообщили РИА Новости, что стоимость добровольной покупки 1,09 пенсионного балла в 2026 году составляет 71 525,52 рубля. Кроме того, как выяснило РИА Новости, изучив данные фонда, средний размер страховой пенсии по старости в России по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 27,2 тысячи рублей в месяц. За год показатель вырос примерно на две тысячи рублей.
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общество , социальный фонд, пенсия
Общество , Социальный фонд, пенсия
10:20 18.08.2026
 
В Соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию в 2026 году

Соцфонд: мужчины в возрасте 64 лет и женщины в 59 лет могут выйти на пенсию в 2026 году

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мужчины в возрасте 64 лет и женщины при достижении 59 лет могут в 2026 году выйти на страховую пенсию по старости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.
"В этом году на пенсию выходят мужчины 64 лет и женщины, которым исполнилось 59 лет. Это мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для возникновения права на соответствующую пенсию необходимо иметь не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов.
Ранее в пресс-службе Социального фонда России сообщили РИА Новости, что стоимость добровольной покупки 1,09 пенсионного балла в 2026 году составляет 71 525,52 рубля.
Кроме того, как выяснило РИА Новости, изучив данные фонда, средний размер страховой пенсии по старости в России по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 27,2 тысячи рублей в месяц. За год показатель вырос примерно на две тысячи рублей.
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