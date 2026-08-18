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Совет директоров ЮГК 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций - 18.08.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров ЮГК 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций
Совет директоров ЮГК 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций - 18.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров ЮГК 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций
Совет директоров ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций, следует из сообщения компании. | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T14:25+0300
2026-08-18T14:25+0300
рынок
югк
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций, следует из сообщения компании. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2026 г... О принятии рекомендаций в отношении полученного от акционерного общества "БТС-Мост Холдинг" обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний", - сказано в сообщении. Кроме того, повестка заседания включает рассмотрение вопросов об обязанностях ЮГК после получения обязательного предложения и об избрании председателя совета директоров компании. Накануне акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" выставило оферту миноритарным акционерам ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по цене 74,25 копейки на акцию. Срок ее принятия составляет 70 дней с момента получения ЮГК обязательного предложения. В конце июля компания "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направила в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа. Согласно федеральному закону "Об акционерных обществах", покупатель более 30% акций публичного общества обязан направить владельцам остальных акций оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и долей в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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рынок, югк
Рынок, ЮГК
14:25 18.08.2026
 
Совет директоров ЮГК 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций

Совет директоров ПАО "Южуралзолото" 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) 24 августа даст рекомендации по оферте на выкуп акций, следует из сообщения компании.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2026 г... О принятии рекомендаций в отношении полученного от акционерного общества "БТС-Мост Холдинг" обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний", - сказано в сообщении.
Кроме того, повестка заседания включает рассмотрение вопросов об обязанностях ЮГК после получения обязательного предложения и об избрании председателя совета директоров компании.
Накануне акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" выставило оферту миноритарным акционерам ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по цене 74,25 копейки на акцию. Срок ее принятия составляет 70 дней с момента получения ЮГК обязательного предложения.
В конце июля компания "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направила в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа.
Согласно федеральному закону "Об акционерных обществах", покупатель более 30% акций публичного общества обязан направить владельцам остальных акций оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.
В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Константину Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и долей в связанных компаниях. Позже ПАО "Южуралзолото" сменило название на группу компаний (ГК) "БТС-Золото".
 
РынокЮГК
 
 
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