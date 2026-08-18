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Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей - 18.08.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей
Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в... | 18.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-18T19:21+0300
2026-08-18T19:21+0300
2026-08-18T19:21+0300
бизнес
инарктика
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании.
"Совет директоров Инарктики рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию, по итогам работы за 6 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 4 октября 2026 года.
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бизнес, инарктика
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей
Совет директоров "Инарктики" рекомендовал выплатить дивиденды в 10 рублей за акцию
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе аквакультуры, рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 10 рублей за акцию, сообщили в компании.
"Совет директоров Инарктики рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов 879 миллионов рублей, или 10 рублей на одну обыкновенную акцию, по итогам работы за 6 месяцев 2026 года", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что внеочередное собрание акционеров запланировано на 23 сентября.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 4 октября 2026 года.